Альтернативы - Conversica
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Spike
spikenow.com
Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — это современное программное обеспечение для живого чата, созданное для команд, которые хотят улучшить общение с клиентами. ✓ Программное обеспечение Freshchat для живого чата от Freshworks.
Smartsupp
smartsupp.com
Веб-сайт без чата похож на магазин без продавца. Начните разговор со своими посетителями и превратите их в счастливых клиентов.
ManyChat
manychat.com
Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Drift
drift.com
Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — это простое в использовании программное обеспечение для совместной работы с общим почтовым ящиком и электронной почтой, позволяющее командам управлять учетными записями электронной почты группы, такими как help@, sales@ и т. д. Получите общий почтовый ящик для своей команды прямо сейчас!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel — ведущая бот-платформа для создания чат-ботов с искусственным интеллектом для Facebook. Узнайте, как быстро и легко создать бота Facebook Messenger — кодирование не требуется.
Continually
continual.ly
Бесплатные чат-боты и чат для вашего сайта. Перетащите конструктор чат-ботов, навыки программирования не требуются.
Botpress
botpress.com
Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это рабочее пространство без кода, которое раскрывает возможности WhatsApp для масштабирования вашего бизнеса с помощью общего почтового ящика, чат-бота без кода WhatsApp, трансляций WhatsApp и многого другого.
Messagely
messagely.com
Программное обеспечение для поддержки клиентов и платформа обмена сообщениями от Messagely. Ведите более содержательные беседы с более счастливыми клиентами и быстрее развивайте свой бизнес.
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
Landbot
landbot.io
Самый мощный конструктор чат-ботов без кода Увеличьте свой доход, сократите эксплуатационные расходы и порадуйте своих клиентов.
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизируйте маркетинг электронной коммерции с помощью многоканального обмена сообщениями. Развивайтесь быстрее и увеличивайте продажи с помощью омниканальной CRM-системы обмена сообщениями с помощью живого чата, чат-ботов и автоматизации маркетинга.
Engati
engati.com
Engati — лучшая бесплатная платформа для чат-ботов и живого чата с искусственным интеллектом без кода, позволяющая создавать чат-боты с искусственным интеллектом и участвовать в разговорах в режиме реального времени в WhatsApp, на веб-сайте, в Messenger и т. д.
Userlike
userlike.com
Превратите мгновенные чаты в постоянных клиентов. Программное обеспечение для живого чата, которое держит ваших клиентов рядом. Начните общение на своем веб-сайте, оставайтесь на связи через приложения для обмена сообщениями.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Text Request
textrequest.com
Повысьте вовлеченность клиентов Платформа для обмена деловыми сообщениями, которая позволяет отправлять текстовые сообщения с рабочего номера телефона прямо на компьютер, чтобы вы действительно могли получить ответ.
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
WotNot
wotnot.io
Автоматизируйте взаимодействие с вашими нынешними и будущими клиентами уже сегодня! Создавать ботов легко, но сложно добиться желаемых результатов. Именно здесь на помощь приходит WotNot, предоставляющий готовый сервис. Мы создаем поток квалифицированных потенциальных клиентов, автоматизируем вашу п...
Haptik
haptik.ai
Haptik помогает брендам приобретать, конвертировать, вовлекать и радовать пользователей персонализированным диалоговым опытом на основе искусственного интеллекта по 20 каналам и более чем 100 языкам.
Contlo
contlo.com
Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центра Genesys Cloud CX позволяет вашему бизнесу предоставлять исключительный сервис на протяжении всего пути клиента. Откройте для себя великолепное CX уже сегодня.
GoSquared
gosquared.com
Развивайте свой бизнес с помощью автоматизации маркетинга, живого чата и аналитики в реальном времени.
yellow.ai
yellow.ai
Автоматизируйте взаимодействие со своими клиентами и сотрудниками на более чем 135 языках и по более чем 35 каналам, чтобы получать действенные результаты с меньшими затратами.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell дает потребителям возможность управлять своей повседневной жизнью и общаться с компаниями в чате.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream — это американское корпоративное диалоговое решение искусственного интеллекта для обслуживания клиентов. Она была основана в апреле 2015 года Ричардом Смалленом, соучредителем Genesis Media LLC. У Pypestream есть офисы в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Компания приобрела популярность благодаря...
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) — надежный поставщик услуг связи для предприятий и операторов мобильной связи по всему миру. Решение GMS CPaaS позволяет брендам унифицировать многоканальное общение с клиентами с помощью единого API и платформы самообслуживания. В дополнение к этому есть чат-боты на ба...
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo — это полнофункциональный вариант автоматизации маркетинга и CRM для консультантов и малого бизнеса. Мы вернули «Отношения» в CRM с помощью омниканальности и охвата в социальных сетях. Текст, видео, звонок, электронная почта, социальные сети — все это в Bonzo.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Ключевые функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов ...
LivePerson
liveperson.com
Разговорный ИИ совсем не искусственный. Создавайте значимые, персонализированные связи со своими клиентами, одновременно обеспечивая реальные результаты для вашего бизнеса.
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI — это интеллектуальная платформа взаимодействия, которая помогает растущим компаниям ускорить рост за счет автоматизации задач продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. JeffreyAI, выступая в роли CRM, запрограммирован экономить ваше время, спасать потерянный доход и стимулировать продажи...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly позволяет компаниям легко создавать и отправлять автоматизированные, интерактивные и персонализированные маркетинговые кампании через WhatsApp в любом масштабе. Это способствует двустороннему общению (в отличие от SMS и электронной почты), где потенциальные клиенты и клиенты могут выбирать...
Whisbi
whisbi.com
Whisbi предоставляет мобильную диалоговую платформу продаж и маркетинга для предприятий B2C. Наше решение дает специалистам по продажам и маркетингу возможность повысить конверсию продаж, улучшить взаимодействие в реальном времени и обеспечить дифференцированный опыт онлайн-клиентов. Whisbi объединя...
Prokeep
prokeep.com
Компания Prokeep, основанная в 2016 году, является ведущим программным обеспечением для управления качеством обслуживания клиентов для оптовых дистрибьюторов. Prokeep развивает отношения и бизнес, превращая общение в коммерцию; увеличение продаж за счет централизованной коммуникации, улучшение качес...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji — это омниканальная служба обмена сообщениями, которая позволяет любому клиенту и сотруднику использовать повседневные приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp Business. Никаких ИТ-навыков не требуется. Нет мобильного приложения для скачивания.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это платформа для общения с клиентами, которая помогает компаниям продавать и поддерживать своих клиентов через WhatsApp и другие каналы социальных сообщений. Основные функции: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Чат-бот WhatsApp - Трансляции и массовые сообщ...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — это современная автоматизированная коммуникационная платформа, интегрированная с DMS, которая позволяет легко подключаться к клиентам и конвертировать их. Повысьте качество обслуживания вашего дилерского центра.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетя...
Watermelon
watermelon.ai
Создайте своего чат-бота GPT-4 за считанные минуты, очистите свой веб-сайт, загрузите документы и уменьшите нагрузку на свою команду обслуживания клиентов. Вашим клиентам и сотрудникам это понравится.
Gleen AI
gleen.ai
Создайте собственного чат-бота с искусственным интеллектом, обученного работе с вашими документами. Независимо от того, являетесь ли вы компанией, стремящейся оптимизировать операции по обслуживанию клиентов, или частным лицом, которому нужна быстрая и эффективная помощь, наш бот с искусственным ин...
Jebbit
jebbit.com
Превратите мобильный трафик в полезные данные, используя конвертирующийся мобильный интерфейс.
Twixor
twixor.com
Twixor переопределяет CX с помощью генеративного искусственного интеллекта и NLP, создавая динамичные пути взаимодействия с клиентами по каналам обмена сообщениями. Наша платформа CX с низким кодированием и без кода объединяет Digital Assistant и интеллектуальную автоматизацию процессов, предлагая п...
TITANPush
titanpush.com
УВЕЛИЧЬТЕ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И КОНВЕРСИЮ САЙТА ДО 20%! TITANPush — это платформа с инструментами, которые помогают брендам больше продавать через свои веб-сайты и лучше общаться со своими клиентами. В приложении вы найдете: * ИСТОРИЯ: Сделайте доступной на своем сайте историю продуктов, ранее посещенных ...
PropFuel
propfuel.com
PropFuel — это SaaS-платформа, помогающая ассоциациям превращать широковещательные коммуникации в разговоры. Эти беседы отражают мнение участников, определяют индивидуальные потребности и оптимизируют взаимодействие один на один.
PowerTextor
powertextor.com
Служба текстовых сообщений для бизнеса. PowerTextor — это соединитель SMS для Microsoft Dynamics 365 и Power Platform. Мы помогаем предприятиям развивать лучшие отношения со своими клиентами с помощью маркетинга текстовых сообщений и Microsoft Power Automate.
Makerobos
makerobos.com
В Makerobos мы формируем прочные деловые отношения, консультируя наших клиентов на протяжении всего их пути в области искусственного интеллекта: от стратегии и инноваций до развертывания. Мы стремимся расширять возможности наших клиентов в области искусственного интеллекта. Мы помогаем им превратить...
Voxie
voxie.com
Voxie — лидер в области текстового маркетинга с использованием диалогового искусственного интеллекта, который помогает брендам розничной торговли, услуг и ресторанов общаться со своими клиентами и учиться у них, чтобы значительно увеличить доход. Чтобы узнать больше, посетите www.voxie.com.
Routee
routee.net
Routee — ведущий поставщик облачных коммуникаций, который проектирует, разрабатывает и распространяет передовые решения для автоматизации через Интернет и API. Благодаря своей надежной платформе и масштабируемому API он помогает корпорациям, предприятиям розничной торговли и поставщикам услуг по все...
360dialog
360dialog.com
360dialog — официальный поставщик бизнес-решений (BSP) WhatsApp Business API. API 360dialog WhatsApp очень легкий и не требует специальной документации. Вы можете использовать оригинальную документацию, предоставляемую WhatsApp. В рамках API WhatsApp 360dialog предоставляет множество корпоративных у...
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot — это чат-бот для обмена сообщениями и инструмент автоматизации DM в Instagram. Это один из лучших инструментов автоматизации чат-ботов, доступных на рынке. Он имеет некоторые дополнительные функции, уникальные для SocialNowa и не предоставляемые многими его конкурентами. Например...
Dashly
dashly.io
Dashly — платформа диалогового маркетинга. Он помогает более чем 700 компаниям SaaS и EdTech увеличивать конверсию и доходы, превращая каждое взаимодействие с клиентами в личный разговор. Выведите это на другой уровень с помощью планирования звонков и видеозвонков. Благодаря упреждающему обмену сооб...
Verint
verint.com
Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck — это омниканальная коммуникационная платформа, позволяющая управлять и автоматизировать все ваши разговоры с клиентами в одном месте.