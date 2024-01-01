Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Control Plane решает общие проблемы, такие как ограниченность ресурсов DevOps, накладные расходы на управление несколькими средами и отсутствие экономически эффективной наблюдаемости, используя универсальный API для мониторинга, настройки и управления инфраструктурой через CSP (поставщиков облачных услуг). Благодаря Control Plane инженеры сосредотачиваются на коде, DevOps обеспечивает масштабирование, а сложность облака больше не возникает.

Веб-сайт: controlplane.com

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