Control Plane

Control Plane

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Веб-сайт: controlplane.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Control Plane решает общие проблемы, такие как ограниченность ресурсов DevOps, накладные расходы на управление несколькими средами и отсутствие экономически эффективной наблюдаемости, используя универсальный API для мониторинга, настройки и управления инфраструктурой через CSP (поставщиков облачных услуг). Благодаря Control Plane инженеры сосредотачиваются на коде, DevOps обеспечивает масштабирование, а сложность облака больше не возникает.
Категории:
Software Development
Программное обеспечение «Облачная платформа как услуга» (PaaS)

Веб-сайт: controlplane.com

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