Альтернативы - ContextQA

Stack Moxie

stackmoxie.com

Автоматический мониторинг без кода со спермой. Stack Moxie работает со всем вашим технологическим стеком, чтобы дать специалистам по маркетингу и продажам уверенность в том, что системы работают безупречно, и заранее предупредить, если это не так. - Stack Moxie контролирует систему, либо создавая те...