Альтернативы - Contentdrips
Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...
VistaCreate
create.vista.com
Самый простой онлайн-редактор изображений ᐉ VistaCrate (ранее Crello) ➤ Создавайте свои собственные дизайны ✓ Публикуйте ✓ Обложки ✓ Анимации ☝ Используйте лучшее программное обеспечение для онлайн-дизайна ⏩ Это легко и бесплатно! Бесплатный инструмент графического дизайна, который поможет вам созд...
Animaker
animaker.com
Animaker — это онлайн-сервис для создания анимационных видео «сделай сам» (#DIY), который делает презентации студийного качества доступными каждому. Анимированные видеоролики, сделано правильно!
Fotor
fotor.com
Бесплатный онлайн-редактор фотографий для всех. Бесплатно редактируйте фотографии с помощью фоторедактора Fotor всего за несколько кликов. Он охватывает все онлайн-инструменты для редактирования фотографий, поэтому вы можете обрезать изображения, изменять их размер, добавлять текст к фотографиям, да...
Genially
genial.ly
Создавайте презентации, инфографику и другой потрясающий контент самостоятельно или вместе со своей командой.
Prezi
prezi.com
Prezi — венгерская компания по разработке программного обеспечения для презентаций, основанная в 2009 году с офисами в Будапеште, Сан-Франциско и Риге. По состоянию на апрель 2018 года у Prezi было более 100 миллионов пользователей, которые создали более 325 миллионов публичных презентаций, которые ...
Artboard Studio
artboard.studio
Создавайте, анимируйте, сотрудничайте и представляйте свои проекты с помощью обширной библиотеки ресурсов и шаблонов прямо в браузере.
Simplified
simplified.com
Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.
Piktochart
piktochart.com
Войдите в систему и используйте Piktochart для создания красивой инфографики, плакатов, отчетов, презентаций, флаеров или графики для социальных сетей. Опыт проектирования не требуется
Visme
visme.co
Создавайте профессиональные презентации, интерактивную инфографику, красивый дизайн и увлекательные видеоролики — и все это в одном месте. Начните использовать Visme сегодня.
Wepik
wepik.com
Дизайн стал проще для вашего бизнеса. Откройте для себя и опробуйте нашу коллекцию шаблонов, простых в использовании и полностью настраиваемых, которые идеально подходят для вашего малого бизнеса.
Snappa
snappa.com
Snappa позволяет легко создавать онлайн-графику любого типа. Создавайте и публикуйте изображения для социальных сетей, блогов, рекламы и многого другого!
Creatopy
creatopy.com
Воплотите свои проекты в жизнь с помощью нашей онлайн-платформы графического дизайна. Используйте профессионально разработанные шаблоны и сотрудничайте в создании лучшей графики.
Marq
marq.com
Marq (ранее Lucidpress) дает возможность каждому в организации создавать фирменный контент с помощью заблокированных шаблонов бренда. Попрощайтесь со своим творческим отставанием.
FotoJet
fotojet.com
Бесплатный онлайн-редактор фотографий, графический дизайнер и создатель коллажей! Превратите свои фотографии в удивительные произведения искусства!
ellty
ellty.com
Простой онлайн-инструмент графического дизайна позволяет легко создавать любой тип контента. Создавайте потрясающие изображения для любых социальных сетей, флаеров, логотипов, презентаций и многого другого.
Fluid Ads
fluidads.com
В Fluid Ads мы предлагаем два варианта услуг, каждый из которых включает в себя следующие преимущества. Гибкая реклама дает возможность: - Создавать потрясающую цифровую медийную рекламу с помощью нашего инструмента создания объявлений. - Точно ориентируйтесь на аудиторию, которую вы хотите охватить...
Snapied
snapied.com
Snapied — это простой, но мощный онлайн-инструмент для графического дизайна, который помогает как профессиональным, так и не дизайнерам легко и быстро создавать потрясающие проекты.
Picmaker
picmaker.com
Улучшите свою игру в социальных сетях с помощью инструмента управления Picmaker на базе искусственного интеллекта. Оптимизируйте создание, планирование и аналитику контента с помощью передовых алгоритмов и автоматизации. Попробуй сейчас!
Baseline
baseline.is
Будьте автоматически фирменными. Автоматизируйте создание контента и увеличьте присутствие своего бренда. Получите четкие рекомендации по бренду и с легкостью создавайте единообразный дизайн.
PandaSuite
pandasuite.com
Самый интерактивный конструктор без кода. PandaSuite, разработанная парижской командой и запущенная в 2015 году, представляет собой простую и креативную SaaS-платформу для создания приложений и интерактивного взаимодействия без единой строки кода. Создавайте визуальные образы с помощью PandaSuite St...
Clever Ads
cleverads.com
Создавайте эффективные медийные объявления Google с помощью Clever Ads Banner Creator. Хотите ли вы создавать рекламные баннеры вручную или создавать их автоматически: Clever Ads Banner Creator всегда готов помочь вам бесплатно.
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper — это универсальное решение для начинающих цифровых маркетологов, которое охватывает все, что нужно для создания рекламной кампании в Интернете.
Bannernow
bannernow.com
BannerNow — это мощная платформа, на которой вы можете создавать, управлять, переводить, распространять и планировать все свои креативы в одном месте. С BannerNow вы можете создавать потоки данных в режиме реального времени в своих объявлениях, гарантируя, что ваша аудитория всегда увидит самую акту...
AdRapid
adrapid.com
Платформа Adrapid специально разработана как встраиваемая платформа для производства медийной рекламы с белой этикеткой для DSP и других омниканальных платформ автоматизации маркетинга.
Viewst
viewst.com
Соблюдайте сроки. Масштабируйте контент. Boost Creative Production Одно рабочее пространство, позволяющее создавать, сотрудничать и запускать рекламу в любом масштабе. Viewst позволяет командам дизайнеров и маркетинга увеличить объем и разнообразие креативов, быстрее выйти на рынок и обойти конкурен...
Rocketium
rocketium.com
Rocketium — это гибкая платформа CreativeOps, которая помогает предприятиям быстрее и с меньшими затратами выводить свои коммуникации на рынок. Благодаря объединению возможностей творческого производства на базе искусственного интеллекта, бесперебойных творческих операций и мощной творческой аналити...
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing — это облачное программное обеспечение для графического дизайна, которое помогает пользователям создавать флаеры, плакаты, брошюры, визитные карточки, пригласительные билеты, биографические данные или резюме, рекламу в социальных сетях и многое другое с помощью более чем 10 000 потрясающ...
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise — это платформа креативного управления, которая позволяет рекламодателям и агентствам создавать, публиковать и оптимизировать цифровую рекламу в больших масштабах. Упрощая и автоматизируя производство цифровой рекламы, мы раскрываем весь потенциал цифровой рекламы. Bannerwise интегрируетс...
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi — это датская дизайнерская платформа, созданная для команд цифрового маркетинга и дизайнеров, которая позволяет им создавать лучшую в своем классе рекламу для медийных объявлений и социальных сетей. Обычно изготовление стандартного баннерного пакета из 5 форматов занимает 5 часов. Мы видим, чт...