Constructor

Constructor

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Веб-сайт: constructor.io

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Платформа обнаружения продуктов, которая обеспечивает привлекательные моменты открытия продуктов на каждом канале на протяжении всего пути покупателя — от поиска и просмотра до рекомендаций и управляемых продаж. Основанное на новейшей поисковой технологии AI/ML, Constructor's Native Commerce Core учится на каждом взаимодействии с клиентом, оптимизируется с учетом ваших приоритетных показателей электронной коммерции и предоставляет командам мерчандайзинга средства контроля и аналитики для достижения беспрецедентных бизнес-результатов. Секретный соус? В то время как другие решения начинаются с механизмов сопоставления ключевых слов с открытым исходным кодом и дополнительного искусственного интеллекта, мы являемся единственным решением для обнаружения продуктов с собственным собственным ядром, специально созданным для электронной коммерции. Передовые алгоритмы, преобразователи и большие языковые модели Constructor работают вместе, обеспечивая в реальном времени персонализированный опыт, который декодирует сложные шаблоны и понимает намерения пользователя. Вот почему мы никогда не пропускали A/B-тесты, когда дело доходит до определения таких важных бизнес-показателей, как доход, коэффициент конверсии и размер прибыли. Успехи наших клиентов говорят сами за себя: Grove Collaborative добилась увеличения рентабельности инвестиций в 20,07 раза, а Bonobos увеличила доход от поиска на 9 % по сравнению с устаревшими инструментами. Но не верьте нам на слово. Заставьте нас доказать ваш успех еще до подписания контракта. Протестируйте Конструктор на своих сайтах или в приложениях с помощью нашего графика проверки — 4-недельной оценки возможностей получения дохода с использованием вашего реального каталога и реального трафика. Бесплатно.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение корпоративного поиска
Программное обеспечение для поиска в электронной коммерции

Веб-сайт: constructor.io

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Альтернативы

Tidio

Tidio

tidio.com

Guru

Guru

getguru.com

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Happeo

Happeo

happeo.com

OpenText

OpenText

opentext.com

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Command E

Command E

getcommande.com

Algolia

Algolia

algolia.com

nuclia

nuclia

nuclia.com

Search.io

Search.io

search.io

Yext

Yext

yext.com

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