Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Connpass — это веб-сервис, с помощью которого вы можете легко создавать и продвигать свои мероприятия. Поддерживается организация вашего сообщества или группы, поиск и платные мероприятия.

Веб-сайт: connpass.com

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