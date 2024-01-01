Альтернативы - Conjura

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные дан...

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Мощные программные инструменты для ведения вашего бизнеса. Получите доступ к критически важным для бизнеса приложениям, таким как создание форм, маркетинг по электронной почте, выставление счетов, автоматизация и многое другое, в одном пакете.

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

Программное обеспечение для выставления счетов по подписке, созданное для растущего бизнеса. Управляйте жизненным циклом выставления счетов за подписку вашего клиента от начала до конца. Автоматизируйте регулярное выставление счетов, управляйте подписками, отправляйте профессиональные налоговые сче...

Chargebee

Chargebee

chargebee.com

Chargebee — это ведущее программное обеспечение для выставления счетов по подписке, обеспечивающее сквозное регулярное выставление счетов, управление подписками и автоматическое выставление счетов для более чем 2000 SaaS-компаний.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory — это платформа для анализа цифрового опыта, обеспечивающая оперативные воронки, точное воспроизведение, пользовательские события, тепловые карты, расширенный поиск, инструменты разработки и многое другое.

Contlo

Contlo

contlo.com

Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Продавайте цифровые продукты с комиссией 0%. Sellpass — это универсальная платформа для запуска, ведения и развития цифрового бизнеса — от программного обеспечения до сообществ и всего остального.

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

BrightData (ранее Luminati Networks): инфраструктура сбора данных. Прокси-сети и инструменты сбора данных, используемые компаниями из списка Fortune 500

Adapty

Adapty

adapty.io

Универсальный сервис для подписок в приложении. Разрабатывайте, оптимизируйте и развивайте приложения с помощью iOS, Android, React Native, Flutter, Unity и веб-поддержки.

ChartMogul

ChartMogul

chartmogul.com

Первая в мире платформа данных по подписке. Платформа данных о подписках ChartMogul упрощает консолидацию и очистку ваших платежных данных, а затем анализирует их на профессиональном уровне с помощью ведущей в отрасли аналитики подписок.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Аналитика приложений и маркетинг на одной платформе

smartscout

smartscout

smartscout.com

Все, что вам нужно для создания списков, которые нравятся клиентам и алгоритмам Amazon. С помощью ИИ вы можете создавать списки с правильными ключевыми словами и правильным сообщением, как эксперт, но всего за несколько минут.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore — это технология розничного маркетинга, которая переосмысливает способы взаимодействия ритейлеров со своими покупателями посредством электронного маркетинга и персонализации веб-сайтов. Запросите бесплатную демо-версию сегодня!

Heap

Heap

heap.io

Heap предлагает более разумный способ создания цифровых продуктов. Благодаря комплексному сбору данных и структурированным процессам Heap помогает менеджерам по продуктам понимать своих пользователей, принимать решения на основе данных и создавать восхитительный цифровой опыт.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматиз...

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave — это SaaS-платформа для цифровой коммерции, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брен...

Recurly

Recurly

recurly.com

Recurly обеспечивает управление выставлением счетов по подписке корпоративного класса для тысяч компаний по всему миру.

RevenueCat

RevenueCat

revenuecat.com

Подписки в приложении стали проще. RevenueCat упрощает внедрение и управление подписками в приложениях, анализирует данные клиентов и увеличивает регулярный доход на iOS, Android и в Интернете.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Оптимизируйте свой сайт с уверенностью, а не предположениями Знайте, что происходит на каждом этапе пути ваших пользователей. Никаких догадок не требуется.

Kissmetrics

Kissmetrics

kissmetrics.io

Предоставляя вам знания, необходимые для принятия более эффективных решений. Kissmetrics — это платформа поведенческой аналитики и автоматизации электронной почты. Создан, чтобы помочь продуктовым командам и маркетологам привлекать, удерживать и развивать больше клиентов.

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, элек...

Springbot

Springbot

springbot.com

Рекламная рассылка. Платная реклама. Вместе на одной платформе. Springbot позволяет растущим предприятиям электронной коммерции управлять маркетингом по электронной почте и платной рекламой на единой платформе.

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

MarketSyncer — это платформа управления электронной коммерцией, специально разработанная для предприятий, особенно работающих в Северной Америке. Он предлагает интегрированное решение, которое помогает предприятиям управлять различными аспектами операций электронной коммерции. Некоторые ключевые фун...

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok, ваша универсальная платформа веб-маркетинга для цифровых агентств, маркетологов, предприятий и консультантов. Функциональность: Конструктор веб-сайтов, Конструктор воронок, целевые страницы, всплывающие окна, электронная коммерция включает в себя CRM с маркетингом по электронной почте, конс...

Qonversion

Qonversion

qonversion.io

Платформа данных по подписке для компаний, ориентированных на мобильные устройства. Кросс-платформенная инфраструктура подписки, A/B-тестирование, аналитика доходов, автоматизация взаимодействия и интеграция — все в одном месте для более быстрого развития вашего приложения.

Baremetrics

Baremetrics

baremetrics.com

Baremetrics — это аналитика и аналитика по подписке: один щелчок — и вы получаете сотни ценных показателей и бизнес-аналитики!

EQUP

EQUP

equp.com

Удобно, Доступно, Эффективно Программное обеспечение CRM премиум-класса, которое действительно работает! Расширьте возможности своего бизнеса с помощью EQUP, который выходит за рамки умной CRM, автоматизируя операции маркетинга, продаж и выставления счетов. в универсальном программном обеспечении.

edrone

edrone

edrone.me

edrone, автономное облако электронной коммерции, — это первая электронная CRM, разработанная для электронной коммерции. edrone предоставляет передовые решения для автоматизации маркетинга, основанные на своих алгоритмах, которые легко установить (Plug'n'Play). Цель edrone — помочь понять поведение к...

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