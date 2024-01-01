Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Confident LIMS — это ведущая система управления лабораторной информацией (LIMS), обслуживающая высокопроизводительные лаборатории в регулируемых отраслях. Confident LIMS — это платформа B2B «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) с сильным сетевым эффектом среди клиентов наших лабораторий и их клиентов по тестированию.

Веб-сайт: confidentlims.com

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