Альтернативы - ConectoHub

Asana

Asana

asana.com

Asana — это веб-приложение и мобильное приложение, призванное помочь командам организовывать, отслеживать и управлять своей работой. Forrester, Inc. сообщает, что «Asana упрощает управление командной работой». Его производит одноименная компания. (Асана, Инк.) Ее основали в 2008 году соучредитель F...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».

Coda

Coda

coda.io

Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.

Fibery

Fibery

fibery.io

Бесконечно гибкое рабочее пространство для объединения всех процессов компании без использования кода. Создавайте пространства, соединяйте их вместе, приглашайте товарищей по команде и сделать что-нибудь крутое.

Wrike

Wrike

wrike.com

Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice — это платформа управления персоналом, которая позволяет руководителям создавать заинтересованные, высокопроизводительные команды, вдохновлять победную культуру и принимать стратегические бизнес-решения на основе данных.

Hive

Hive

hive.com

Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.

15Five

15Five

15five.com

Программное обеспечение 15Five повышает производительность и вовлеченность сотрудников, постоянно задавая вопросы и начиная правильные разговоры.

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome — это универсальная платформа для управления производительностью. OKR и цели, обзоры эффективности, обратная связь, встречи один на один, опросы вовлеченности. Демо сейчас.

Profit.co

Profit.co

profit.co

Программное обеспечение OKR, которое поможет вам реализовать вашу стратегию. Сосредоточьтесь на целях. Измерьте свой прогресс. Достигайте результатов.

Hypercontext

Hypercontext

hypercontext.com

Гиперконтекст (ранее Soapbox) помогает менеджерам лучше проводить командные встречи и дискуссии один на один. Создавайте планы, управляйте собраниями, ставьте цели и получайте отзывы — все в одном месте.

Range

Range

range.co

Стимулируйте лучшую командную работу. Обеспечьте более сплоченность, сосредоточенность и продуктивность вашей команды, где бы они ни работали.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...

WorkBoard

WorkBoard

myworkboard.com

Согласуйте результаты, координируйте целенаправленную работу и обеспечьте подотчетность в распределенных организациях.

Officevibe

Officevibe

officevibe.com

Выявите лучших в своей команде. Единая платформа для взаимодействия с членами вашей команды и укрепления доверия. Решайте проблемы и укрепляйте сильные стороны, чтобы ваша команда могла работать максимально эффективно.

OnePlan

OnePlan

oneplan.ai

OnePlan предлагает стратегическое портфолио Microsoft Office 365, решение для управления финансами и ресурсами, которое соответствует потребностям каждого PMO.

Inspire Software

Inspire Software

inspiresoftware.com

Inspire Software — это интегрированная, комплексная, непрерывная платформа управления производительностью, включающая производительность, цели или OKR, обратную связь, индивидуальные встречи, признание, обучение и импульсные опросы — для улучшения реализации стратегии и обеспечения роста.

Weekdone

Weekdone

weekdone.com

Согласуйте свою организацию с помощью эффективной постановки целей на основе OKR, еженедельных проверок и отслеживания эффективности сотрудников. Управляйте командой до 3 пользователей бесплатно.

Perdoo

Perdoo

perdoo.com

Платформа OKR, которую используют амбициозные организации в более чем 70 странах. Бесплатно навсегда. Неограниченное количество целей. Лучшая поддержка и ресурсы.

Apptio

Apptio

apptio.com

Apptio — компания из Белвью, штат Вашингтон, основанная в 2007 году и занимающаяся разработкой программного обеспечения для управления технологическим бизнесом как услуги (SaaS). Корпоративные приложения Apptio предназначены для оценки и информирования о стоимости ИТ-услуг для целей планирования, со...

Swit

Swit

swit.io

Swit — это общекорпоративная платформа для совместной работы, которая легко объединяет командный чат и управление задачами в одном удобном месте.

Hirebook

Hirebook

hirebook.com

Hirebook — это платформа, ориентированная на людей, которая помогает компаниям расширять возможности своих команд с помощью проверок, OKR, KPI и действий, и все это связано с комплексным инструментом для встреч. Он позволяет менеджерам общаться с сотрудниками, предоставляет специальное пространство ...

Betterworks

Betterworks

betterworks.com

Объедините свою организацию и дайте своим сотрудникам возможность эффективно работать за счет согласованности, приверженности и прозрачности.

Peoplebox

Peoplebox

peoplebox.ai

Peoplebox — это программное обеспечение для вовлечения и повышения эффективности, которое позволяет вам повышать вовлеченность и удержание сотрудников, обучая менеджеров с помощью обратной связи и инструментов повышения эффективности.

Ally.io

Ally.io

ally.io

Ally.io предоставляет лучшее в своем классе программное обеспечение для OKR. Узнайте, как ваша компания может измерять цели и отслеживать эффективность.

Tability

Tability

tability.app

Получите свои цели из электронных таблиц. Более разумный и простой способ согласовать вашу команду с целями и результатами, не ощущая при этом рутинной работы.

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