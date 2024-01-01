Compt

Compt

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Веб-сайт: compt.io

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Compt — это программное обеспечение для получения стипендий №1, которое полностью настраивается в соответствии с потребностями вашей компании, на 100 % совместимо с IRS и способно поддерживать глобальные команды. С помощью Compt вы можете легко предлагать готовые и индивидуальные стипендии, которые понравятся вашим сотрудникам, без административной нагрузки, которая обычно требуется для управления программой льгот или стипендий для сотрудников. Выбирайте из 25 основных категорий расходов (например, здоровье и хорошее самочувствие, обучение и развитие, питание, мобильный телефон) и предложите своим сотрудникам использовать свои средства, а всем остальным будет управлять наше программное обеспечение. Compt регулярно информирует ваших сотрудников об их балансе и информации об использовании, обеспечивает полное соблюдение налоговых требований и гарантирует, что у вашего отдела кадров будет централизованная и простая в использовании платформа для управления льготами, которая будет всеобъемлющей и гибкой в ​​соответствии с уникальными потребностями вашего бизнеса. В дополнение к льготным стипендиям и точечным бонусам Compt предлагает инструмент управления расходами. Сотрудники могут сообщать о расходах и прикреплять любую необходимую документацию на одной платформе, что делает ее по-настоящему комплексным решением для возмещения расходов сотрудникам. Compt была основана в январе 2018 года, ее штаб-квартира находится в Бостоне, штат Массачусетс. Узнайте больше на www.compt.io.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления расходами

Веб-сайт: compt.io

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Xero

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Paylocity

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Paycom

Paycom

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freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

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