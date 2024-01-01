Альтернативы - ComplyCloud

DPOrganizer

dporganizer.com

DPOrganizer — шведская компания, созданная для того, чтобы помочь таким профессионалам в области конфиденциальности, как вы, добиться большего. Если вам нужно лучше организовать свою программу конфиденциальности, быстрее управлять RoPA или более эффективно повышать осведомленность, профессионалы мог...