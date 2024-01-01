Альтернативы - ComplyCloud

TrustArc

TrustArc

truste.com

TrustArc устраняет разрыв между конфиденциальностью и данными, обеспечивая более глубокое понимание, более широкий доступ и постоянное соблюдение требований.

DPOrganizer

DPOrganizer

dporganizer.com

DPOrganizer — шведская компания, созданная для того, чтобы помочь таким профессионалам в области конфиденциальности, как вы, добиться большего. Если вам нужно лучше организовать свою программу конфиденциальности, быстрее управлять RoPA или более эффективно повышать осведомленность, профессионалы мог...

Keepabl

Keepabl

keepabl.com

Отмеченное наградами программное обеспечение Keepabl для управления конфиденциальностью позволяет внедрять и поддерживать систему конфиденциальности мирового класса, ориентированную на GDPR, интуитивно понятную и простую, с простыми в использовании и знакомыми рабочими процессами, скрывающими под ка...

PrivacyEngine

PrivacyEngine

privacyengine.io

PrivacyEngine — это платформа управления конфиденциальностью данных, которая понравится всей вашей организации. Надежное сочетание технологий, опыта и знаний было разработано для оптимизации вашей программы конфиденциальности и демонстрации соответствия. PrivacyEngine — это универсальное программное...

PrivIQ

PrivIQ

priviq.com

Укрепление доверия между нашими клиентами и их заинтересованными сторонами путем предоставления четкого и краткого программного обеспечения для управления соблюдением конфиденциальности данных по модели SAAS. Intelligent Compliance, служба соблюдения законов о конфиденциальности Simply Global. Разра...

Seers

Seers

seersco.com

Платформа управления согласием Seers — это ведущий в мире баннер согласия на использование файлов cookie, которому доверяют более 50 000 предприятий в Великобритании и который соответствует их обязательствам GDPR, CCPA, PECR и LGPD. Платформа управления согласием Seers предлагает комплексное решение...

DATEV

DATEV

datev.de

Один из крупнейших европейских поставщиков ИТ-услуг для налоговых консультаций и среднего бизнеса.

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управл...

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