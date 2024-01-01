Альтернативы - ComplyCloud
TrustArc
truste.com
TrustArc устраняет разрыв между конфиденциальностью и данными, обеспечивая более глубокое понимание, более широкий доступ и постоянное соблюдение требований.
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer — шведская компания, созданная для того, чтобы помочь таким профессионалам в области конфиденциальности, как вы, добиться большего. Если вам нужно лучше организовать свою программу конфиденциальности, быстрее управлять RoPA или более эффективно повышать осведомленность, профессионалы мог...
Keepabl
keepabl.com
Отмеченное наградами программное обеспечение Keepabl для управления конфиденциальностью позволяет внедрять и поддерживать систему конфиденциальности мирового класса, ориентированную на GDPR, интуитивно понятную и простую, с простыми в использовании и знакомыми рабочими процессами, скрывающими под ка...
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine — это платформа управления конфиденциальностью данных, которая понравится всей вашей организации. Надежное сочетание технологий, опыта и знаний было разработано для оптимизации вашей программы конфиденциальности и демонстрации соответствия. PrivacyEngine — это универсальное программное...
PrivIQ
priviq.com
Укрепление доверия между нашими клиентами и их заинтересованными сторонами путем предоставления четкого и краткого программного обеспечения для управления соблюдением конфиденциальности данных по модели SAAS. Intelligent Compliance, служба соблюдения законов о конфиденциальности Simply Global. Разра...
Seers
seersco.com
Платформа управления согласием Seers — это ведущий в мире баннер согласия на использование файлов cookie, которому доверяют более 50 000 предприятий в Великобритании и который соответствует их обязательствам GDPR, CCPA, PECR и LGPD. Платформа управления согласием Seers предлагает комплексное решение...
DATEV
datev.de
Один из крупнейших европейских поставщиков ИТ-услуг для налоговых консультаций и среднего бизнеса.
Securiti
securiti.ai
Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управл...