Communication Arts

Communication Arts

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Веб-сайт: commarts.com

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Communication Arts (CommArts), основанное в 1959 году Ричардом Койном и Робертом Бланшаром, является ведущим изданием в индустрии визуальных коммуникаций, предоставляющим вдохновение и информацию графическим дизайнерам, арт-директорам, фотографам и многим другим. Журнал известен своими уважаемыми ежегодниками, посвященными различным творческим дисциплинам, а также подробными описаниями ведущих профессионалов отрасли. CommArts также управляет Creative Hotlist, платформой карьерных ресурсов для творческих профессионалов. Издание подчеркивает высокие профессиональные стандарты и имеет фонд, посвященный увеличению разнообразия в визуальных коммуникациях.

Веб-сайт: commarts.com

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