Компания Common Sense Machines (CSM) предлагает продукт искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать управляемые и готовые к использованию в игровом движке трехмерные анимированные миры из различных входных данных, таких как отдельные изображения, текст и эскиз. Обычно используемый 3D-художниками, разработчиками, мастерами, игровыми студиями и предприятиями, он предназначен для ускорения рабочих процессов в 3D. Сгенерированные трехмерные миры состоят из сеток, гауссовских пятен и анимации на едином мировом холсте. Он включает в себя такие функции, как рендеринг стилизованных миров с текстовым вводом с использованием механизма рендеринга на основе диффузии. Пользователи могут анимировать 3D-ресурсы с помощью различных движений из прилагаемой библиотеки анимации или путем ввода текстовых подсказок для пользовательских анимаций. Кроме того, он поддерживает создание единых по стилю 3D-ресурсов и персонажей с помощью простых текстовых подсказок. Это облегчает разработку цикла от концепции до 3D-печати, проверяя больше идей перед массовым производством. Этот инструмент помогает быстро создавать прототипы для тестирования игрового процесса, быстро создавая 3D-игровые реквизиты и персонажей. В зависимости от использования и потребностей пользователи могут выбирать из широкого спектра вариантов плана.

Веб-сайт: csm.ai

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