Альтернативы - Common Ninja
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer — это интернет-сервис передачи компьютерных файлов, базирующийся в Нидерландах. Компания была основана в 2009 году в Амстердаме Ринке Виссером, Басом Беренсом и Налденом. В октябре 2018 года WeTransfer перезапустила свое приложение под названием «Collect by WeTransfer». В мае 2020 года Ин...
Issuu
issuu.com
Создавайте интерактивные флипбуки, публикации в социальных сетях, GIF-файлы и многое другое из PDF-файлов. Откройте для себя мощь инструментов цифровой публикации и контент-маркетинга здесь!
10Web
10web.io
Платформа WordPress на базе искусственного интеллекта. ГалочкаСоздайте свой веб-сайт за считанные минуты с помощью искусственного интеллекта. Отметьте галочкойПолучите самый быстрый хостинг на базе Google Cloud. Установите флажокПовысьте показатель PageSpeed вашего сайта до 90+.
Smash
fromsmash.com
Smash — это самый простой способ быстрой и безопасной передачи файлов. Делитесь большими файлами без ограничений.
Relume
relume.io
Мы создали библиотеку Relume, чтобы помочь фрилансерам, агентствам и другим командам, создающим веб-сайты на Webflow, экономить время, не жертвуя при этом качеством. Просто выполните поиск среди более чем 650 готовых компонентов, скопируйте их одним щелчком мыши и вставьте в любой проект Webflow. По...
FlippingBook
flippingbook.com
Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство и цифровые продукты со своего веб-сайта. Делитесь своими знаниями и получайте доход. Добавьте доступ только для участников к любой части вашего веб-сайта и принимайте платежи. Работает любая платформа: Squarespace, WordPress, Wix, Notion и другие.
FastPixel.io
fastpixel.io
Быстрее WordPress стало проще Все новейшие технологии ускорения вашего веб-сайта аккуратно упакованы в плагине, который можно настроить за 1 минуту.
Lordicon
lordicon.com
Lordicon — это красиво оформленный и анимированный набор значков с мощной библиотекой и бесконечными возможностями интеграции. Каждый значок поставляется в файлах Lottie, GIF, SVG, EPS и PNG. Кроме того, пользователи могут загрузить черновой формат .json без элементов управления выражениями Lordicon...
StorifyMe
storifyme.com
Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты,...
Letterdrop
letterdrop.com
Автоматизированные рабочие процессы для создания и распространения контента. Расставляйте приоритеты для правильных идей, планируйте свой календарь и управляйте утверждениями • Измените назначение вебинаров, создавайте социальные сети и пишите быстрее с помощью CMS с искусственным интеллектом. •...
Pastel
usepastel.com
Pastel — это самый простой и быстрый способ для веб-дизайнеров, разработчиков и агентств собирать отзывы о создаваемых ими веб-сайтах.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown — это самый простой способ создать и запустить информационный бюллетень. Buttondown — небольшой элегантный инструмент для создания информационных бюллетеней. Минималистичный интерфейс позволяет легко писать отличные электронные письма; автоматизация действует как помощник редактора, кото...
Ruttl
ruttl.com
ruttl — это бесплатный инструмент обратной связи для действующих веб-сайтов, такой же, как InVision, предназначенный для статических веб-сайтов. Вы можете получить отзывы от вашего клиента и информацию от вашей команды на действующем веб-сайте или по временной ссылке. Он дает вам возможность редакти...
Juicer
juicer.io
Поделитесь своими лучшими публикациями на красивой социальной стене. Juicer помогает объединить все хэштеги ваших брендов и публикации в социальных сетях в единую красивую ленту социальных сетей на вашем веб-сайте, что позволяет вам легко модерировать и курировать свой контент.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.
Templately
templately.com
Templately — популярный плагин WordPress, который помогает пользователям создавать заранее разработанные шаблоны для своих веб-сайтов и управлять ими. Templately предлагает обширную коллекцию шаблонов для различных целей, таких как блоги, бизнес-сайты, сайты электронной коммерции, портфолио и многое...
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks — это визуальный конструктор страниц без кода, который может создавать адаптивные, быстро загружающиеся веб-страницы с использованием интегрированной библиотеки дизайна, 13 тысяч значков + 100 карточек стилей.
WebzFactory
webzfactory.com
Создание невероятных веб-сайтов для корпоративного мира, влиятельных лиц, частных лиц, компаний, предпринимателей и т. д. Организуйте свою лучшую работу, которая просветит вас, ваш бизнес и бренд.
SubPage
subpage.app
SubPage предлагает комплексное решение для вашего бизнес-сайта, позволяющее командам создавать и поддерживать такие страницы веб-сайта, как журнал изменений, политики, страницы карьеры, блог и другие, без поддержки разработчиков. Это идеальное дополнение к вашему конструктору веб-сайтов или платформ...
ImbaChat
imbachat.com
Это бесплатный плагин чата для веб-сайта. Этот чат обеспечивает связь между пользователями сайта и идеально подходит для веб-сообщества или любого другого сайта, нуждающегося в общении пользователей. Интеграция с CMS October, Wordpress, Opencart и Livestreet CMS. Чат доступен в двух вариантах: Saas ...
Directorist
directorist.com
Плагин бизнес-каталога Directorist упрощает процесс создания масштабируемых и ориентированных на пользователя онлайн-каталогов бизнес-стандартов.
Weavy
weavy.com
Строительные блоки нового поколения для разработчиков. Weavy — это полный набор инструментов для разработчиков, позволяющий добавлять функции совместной работы, продуктивности и сообщества в веб- и мобильные приложения за небольшую часть затрат и времени. Наши API, SDK и наборы пользовательского инт...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — это платформа управления 3D-активами, позволяющая разработчикам и компаниям хранить, защищать и обмениваться 3D-контентом в режиме реального времени в своей организации и за ее пределами. Мы предлагаем систему управления 3D-контентом (CMS) и сеть доставки (CDN), инструменты...
Monsido
monsido.com
Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido вк...