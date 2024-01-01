Альтернативы - Commetric
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (стилизовано под tumblr и произносится как «тумблер») — американский веб-сайт микроблогов и социальных сетей, основанный Дэвидом Карпом в 2007 году и в настоящее время принадлежащий Automattic. Сервис позволяет пользователям публиковать мультимедийный и другой контент в коротком блоге. Пользо...
Feedly
feedly.com
Feedly (стилизовано под Feedly) — приложение-агрегатор новостей для различных веб-браузеров и мобильных устройств под управлением iOS и Android. Он также доступен в виде облачного сервиса. Он собирает новостные ленты из различных онлайн-источников, которые пользователь может настроить и поделиться с...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — это платформа управления социальными сетями, созданная Райаном Холмсом в 2008 году. Пользовательский интерфейс системы имеет форму информационной панели и поддерживает интеграцию с социальными сетями Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube. Компания Hootsuite, базирующаяся в Ва...
Linktree
linktr.ee
Встречайте Linktree™, бесплатный инструмент для биоссылок, используемый лучшими мировыми брендами, авторами и влиятельными лицами.
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...
Metricool
metricool.com
Анализируйте, управляйте и расширяйте свое цифровое присутствие. Все в одном месте. Планируйте контент в социальных сетях, просматривайте данные и управляйте рекламными кампаниями в Интернете.
Planoly
planoly.com
Управляйте, планируйте и планируйте свои публикации в Instagram со своего компьютера и мобильных телефонов. Создайте единую ленту Instagram и управляйте несколькими учетными записями Instagram.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — это инструмент управления социальными сетями, который помогает предприятиям и агентствам расширять свое присутствие в социальных сетях. Бесплатно зарегестрироваться. Кредитная карта не требуется.
Social Blade
socialblade.com
Social Blade (иногда пишется SocialBlade) — это американский веб-сайт, который отслеживает статистику и аналитику социальных сетей. Social Blade в первую очередь отслеживает платформу YouTube, но также содержит аналитическую информацию о Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymoti...
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмыслите, как социальные сети могут развивать ваш бизнес с помощью Sprout Social. Посмотрите наши инструменты управления социальными сетями в действии. Начните свою собственную бесплатную пробную версию сегодня.
Loomly
loomly.com
Loomly — это платформа успеха бренда, которая позволяет маркетинговым командам развивать успешные бренды в Интернете с помощью функций совместной работы, публикации и аналитики.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.
Beacons
beacons.ai
Маяки — это самый простой способ создать ссылку на био-сайте, которая понравится вашим поклонникам, и это бесплатно!
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.
Vista Social
vistasocial.com
Экспертно созданные инструменты управления социальными сетями, которые помогут вам превзойти ваши цели.
Tailwind
tailwindapp.com
Инструмент, который напоминает маркетинговую команду. Tailwind автоматизирует самые сложные части вашего маркетинга в социальных сетях, чтобы вы могли расти умнее и быстрее.
AgoraPulse
agorapulse.com
Простое в использовании программное обеспечение для управления социальными сетями, которое позволяет вам оставаться организованным, экономить время и легко управлять своим почтовым ящиком, публикациями, отчетами, мониторингом и инструментами совместной работы в команде.
Fedica
fedica.com
Анализируйте и ориентируйтесь на своих подписчиков в Твиттере по местоположению и демографии. Постройте идеальное сообщество. Запланируйте твиты в лучшее время для своих подписчиков
Sendible
sendible.com
Поднимите историю своего бренда в социальных сетях. Сотрудничайте со своими клиентами и командами, чтобы планировать, публиковать и оценивать успех контента на каждой платформе.
SocialFlow
socialflow.com
SocialFlow — это платформа оптимизации социальных сетей для ведущих брендов и издателей. Компания использует пожарный шланг Twitter, данные о кликах, полученные из собственного прокси-сервера ссылок, а также собственные алгоритмы для оптимизации доставки сообщений в социальных сетях. Компания считае...
PromoRepublic
promorepublic.com
Используйте платформу управления социальными сетями PromoRepublic, чтобы создавать и настраивать контент с помощью встроенных инструментов, планировать его размещение на нескольких страницах социальных сетей, запускать рекламу и получать результаты для своего бизнеса.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriulous, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» ил...
LocalStack
localstack.cloud
LocalStack — это эмулятор облачного сервиса, который работает в одном контейнере на вашем ноутбуке или в вашей среде CI. С помощью LocalStack вы можете запускать приложения AWS или Lambdas полностью на своем локальном компьютере без подключения к удаленному облачному провайдеру! Независимо от того, ...
Awario
awario.com
Начните мониторинг бренда бесплатно! Отслеживайте упоминания в веб-источниках, анализируйте конкурентов, отслеживайте влиятельных лиц в своей нише и находите потенциальных клиентов в социальных сетях!
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. — компания-разработчик облачного программного обеспечения для самообслуживания для бизнес-аналитики, расположенная в Лос-Анджелесе, Калифорния. Компания известна созданием приложения бизнес-панели, предназначенного для анализа, преобразования и составления отчетов о данных из различных ин...
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker — это невероятно мощный инструмент для анализа социальных сетей и мониторинга социальных сетей, рекомендованный брендами и агентствами по всему миру.
Iconosquare
iconosquare.com
Расширьте свое присутствие в Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn с помощью эксклюзивной информации и лучших в своем классе инструментов управления для вашей команды. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole — это компания, занимающаяся аналитикой хэштегов и социальных сетей, которая предоставляет данные в реальном времени с отслеживанием хэштегов для Twitter, Instagram и Facebook.
Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Dataminr
dataminr.com
Клиенты полагаются на платформу искусственного интеллекта Dataminr для раннего оповещения о важных событиях и возникающих рисках, чтобы уверенно реагировать и более эффективно управлять кризисами.
Snoopreport
snoopreport.com
Просматривайте чью-либо активность в Instagram без установки приложения. Посмотрите, что кто-то любит и на что подписан в Instagram, с помощью Snoopreport Instagram Activity Tracker
Brand24
brand24.com
Brand24 дает вам мгновенный доступ к упоминаниям вашего бренда в Интернете.
Social Animal
socialanimal.com
Получите глубокую информацию, найдите влиятельных лиц и получите вдохновение для контента по любому ключевому слову. Давайте начнем путь к нирване контент-маркетинга.
eclincher
eclincher.com
Откройте для себя eclincher, единственную платформу для управления социальными сетями, которая вам когда-либо понадобится! Преодолейте перегрузку социальных сетей и получите контроль над своими маркетинговыми задачами в социальных сетях!
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейле, Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мобиль...
Mention
mention.com
Получите универсальный инструмент, который позволит вам слушать свою аудиторию, публиковать выдающиеся публикации и отвечать своим клиентам.
Reportei
reportei.com
Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...
Vendasta
vendasta.com
Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.
Shield Analytics
shieldapp.ai
Развивайтесь в LinkedIn с помощью статистики и аналитики Shield. Для личных профилей LinkedIn. Создано для программ создания личного бренда и защиты интересов сотрудников. Используется создателями и брендами по всему миру.
Statusbrew
statusbrew.com
Взаимодействуйте с клиентами в социальных сетях в любом масштабе. Statusbrew — это инструмент взаимодействия с социальными сетями, который объединяет ваш почтовый ящик в социальных сетях, объединяет вашу команду и создает автоматизированные рабочие процессы. И это еще не все.
Business Wire
businesswire.com
Мировой лидер в распространении пресс-релизов и раскрытии нормативной информации. Специалисты по связям с общественностью и инвесторами полагаются на Business Wire для широкого и целевого охвата рынка.
Critical Mention
criticalmention.com
Лучший в своем классе сервис мониторинга СМИ для телевидения, радио, новостей, подкастов и социальных сетей, а также самая точная база данных контактов со СМИ в отрасли.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (ранее MediaMiser) — поставщик программного обеспечения для мониторинга и анализа СМИ, а также профессиональных услуг для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Agility PR Solutions использует запатентованную технологию для мониторинга, агрегирования, анализа и о...
NiceJob
nicejob.com
Самый простой способ получить больше отзывов и укрепить свою репутацию. Создавайте ажиотаж в социальных сетях, улучшайте SEO и увеличивайте продажи.
Affable.ai
affable.ai
Платформа влиятельного маркетинга Affable позволяет глобальным брендам, агентствам и брендам электронной коммерции D2C с легкостью находить влиятельных лиц, управлять кампаниями и измерять рентабельность инвестиций! Проверенные влиятельные лица. 100+ Клиентов.
Sociality.io
sociality.io
Все, что нужно командам для управления каналами социальных сетей. Создавайте масштабируемые рабочие процессы для совместной работы, чтобы планировать контент, анализировать производительность, управлять взаимодействием и отслеживать конкурентов.
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign поможет вам создать процветающее маркетинговое агентство с мощным, узнаваемым и масштабируемым программным обеспечением для управления социальными сетями и пятизвездочной поддержкой, ориентированной на успех вашего бизнеса.
SentiOne
sentione.com
Откройте для себя онлайн-прослушивание на основе искусственного интеллекта и будущее автоматизации обслуживания клиентов с помощью диалоговых голосовых ботов и чат-ботов.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют ...
Exolyt
exolyt.com
Ведущий инструмент аналитики TikTok, который помогает компаниям анализировать учетные записи TikTok, получать подробные отчеты и экспортировать данные.
Prezly
prezly.com
Prezly — это платформа для рассказывания историй, которая помогает организациям публиковать, распространять и владеть своими историями с целью привлечения поклонников.
HypeAuditor
hypeauditor.com
Комплексное решение для расширения возможностей вашего влиятельного маркетинга. Управляйте полным жизненным циклом своих маркетинговых кампаний влияния.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — это платформа для курирования контента и цифровой коммуникации, которая позволяет профессионалам финансовых услуг, продавцам, специалистам в области профессиональных услуг и другим людям уверенно и целенаправленно работать в социальных сетях и на других платформах цифровой коммуникации....
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions роет каждый уголок Интернета, чтобы найти все упоминания бренда о ком-либо или о чем-либо. Используйте его для мониторинга брендов и СМИ, шпионажа за конкурентами, управления репутацией, прослушивания в Интернете и социальных сетях и многого другого!
Oktopost
oktopost.com
Платформа управления социальными сетями B2B для управления, мониторинга и измерения всей вашей активности в социальных сетях. Достигайте своих маркетинговых целей B2B. Закажите демо.
Muck Rack
muckrack.com
Используйте Muck Rack, чтобы находить журналистов, привлекать прессу к своей истории, следить за новостями и сообщать о влиянии вашего пиара. Журналисты могут создавать портфолио и ускорять свою карьеру.