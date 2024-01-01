CommBox

CommBox

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Веб-сайт: commbox.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

CommBox позволяет командам поддержки и продаж лучше взаимодействовать с клиентами по их предпочтительным каналам обмена сообщениями, таким как SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages и т. д., с помощью единственной автономной коммуникационной платформы. Более 350 корпоративных клиентов CommBox получают выгоду от снижения эксплуатационных расходов в колл-центрах, повышения удовлетворенности клиентов и повышения производительности агентов. Откройте для себя возможности CommBox: посетите www.commbox.io
Категории:
Productivity
Программное обеспечение службы поддержки
Программное обеспечение для живого чата

Веб-сайт: commbox.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CommBox, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Zendesk

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Intercom

Intercom

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Freshdesk

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freshdesk.com

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Podium

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Rocket.Chat

Rocket.Chat

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JustCall

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Hubtype

hubtype.com

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