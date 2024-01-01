WebCatalog

Альтернативы - Commanders Act X

Google Tag Manager

Google Tag Manager

google.com

Управление тегами стало проще. Управляйте всеми тегами вашего сайта без редактирования кода. Google Tag Manager предоставляет простые, надежные и легко интегрируемые решения для управления тегами — бесплатно.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

UTM.io — лучший способ создавать, делиться и синхронизировать свои UTM с вашей командой. Перестаньте использовать беспорядочные электронные таблицы и получите качественные данные о кампании в своей аналитике.

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Анализируйте путь клиента на веб-сайтах и ​​в приложениях. Аналитический пакет, ориентированный на конфиденциальность пользователей и безопасность данных — идеальная альтернатива Google Analytics.

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium — американская компания со штаб-квартирой в США, основанная в 2008 году в Сан-Диего, штат Калифорния, которая продает корпоративное управление тегами, центр API, платформу данных клиентов с машинным обучением и продукты для управления данными.

Stape

Stape

stape.io

Настройка отслеживания на стороне сервера может оказаться сложной задачей. Начните прямо сейчас, воспользовавшись нашим комплексным набором услуг.

TAGLAB

TAGLAB

taglab.net

TAGLAB is a specialized limited liability company that provides effective automation solutions to organization's personnel even without coding skills, helping them to govern their martech data & stack setups. TAGLAB is a marketing technology verification and automation suite that helps users audit ...

Monita

Monita

getmonita.io

Monita — это корпоративная платформа качества данных, упрощающая мониторинг и аудит тегов.

Ixkio

Ixkio

ixkio.com

Полнофункциональная платформа управления тегами NFC для стандартных и аутентификационных тегов NFC. Обеспечивает управление перенаправлением, прямой ответ и параметры API для гибкого и мощного контроля. Планы и возможности управления от десятков до сотен тысяч тегов. Включает поддержку QR-кода для к...

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

Полностью доступная платформа цифрового опыта Crownpeak, основанная на искусственном интеллекте, ставит контент и коммерцию на передний план пути покупателя. Благодаря масштабируемому персонализированному контенту, коммерческому поиску на основе искусственного интеллекта, товарам и рекомендациям кли...

Apollo

Apollo

apolloplatform.com

Apollo — это SaaS-продукт, который автоматизирует внедрение аналитики, позволяя организациям повысить рентабельность инвестиций в цифровую аналитику. Повысьте качество внедрения и производительность своей команды, чтобы вы могли сосредоточиться на использовании данных, которым доверяете, для приняти...

AnyTrack

AnyTrack

anytrack.io

AnyTrack — это мощный инструмент, который мгновенно отслеживает и синхронизирует любой источник данных о конверсиях с вашими любимыми аналитическими платформами (Google Analytics, Facebook Conversion API, Google Ads API и другими). Объединяя данные о конверсиях в вашей маркетинговой экосистеме, AnyT...

Tag Inspector

Tag Inspector

taginspector.com

Tag Inspector — это платформа для аудита и мониторинга тегов, предназначенная для специалистов в области маркетинга, аналитики и управления. Если вы управляете крупным сайтом или мультибрендовым предприятием, обширная библиотека тегов Tag Inspector и набор функций аудита обеспечат беспрецедентную ув...

StackPile

StackPile

stackpile.io

Stackpile позволяет за считанные секунды устанавливать приложения, теги и интеграции на ваш веб-сайт и отслеживать аналитику с помощью единого API.

DataTrue

DataTrue

datatrue.com

DataTrue — международный лидер в обеспечении корпоративного уровня для тегов, отслеживающих активность веб-сайтов. Наше управление развертыванием, аудит и упреждающий мониторинг помогают нашим клиентам управлять операциями с тегами и проверять качество собираемых ими данных. Это дает лидерам цифрово...

ObservePoint

ObservePoint

observepoint.com

Веб-сайты сложны. Они необходимы для имиджа и роста вашей компании, а также для конфиденциальности и доверия ваших клиентов. Но на веб-сайтах так много динамических частей и страниц, что постоянно следить за ними практически невозможно. Платформа веб-управления ObservePoint автоматизирует сканирова...

CustomerLabs

CustomerLabs

customerlabs.com

CustomerLabs CDP — это платформа данных о клиентах без кода, которая помогает маркетологам электронной коммерции, SaaS, B2B и агентств отслеживать, идентифицировать, сегментировать, синхронизировать и анализировать данные своих клиентов. Платформа помогает маркетологам организовывать персонализирова...

Blue Triangle

Blue Triangle

bluetriangle.com

Каждый красный свет не один и тот же. И это не каждая возможность для бизнеса. Blue Triangle дает вам возможность унифицированного отслеживания технических, безопасности, бизнес- и маркетинговых ключевых показателей эффективности, таких как неработающие ссылки, отсутствие на складе, показатели отказ...

Tagmate

Tagmate

tagmate.app

Настройте теги маркетинга и аналитики с помощью нашей системы управления тегами со 100% точностью. Выполните внедрение и миграцию тегов GA4 с помощью Tagmate Tool.

JENTIS

JENTIS

jentis.com

JENTIS Tag Manager: отслеживание в соответствии с GDPR и 100% качество данных с помощью проверенных инструментов

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.