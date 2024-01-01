Альтернативы - Commanders Act X
Google Tag Manager
google.com
Управление тегами стало проще. Управляйте всеми тегами вашего сайта без редактирования кода. Google Tag Manager предоставляет простые, надежные и легко интегрируемые решения для управления тегами — бесплатно.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io — лучший способ создавать, делиться и синхронизировать свои UTM с вашей командой. Перестаньте использовать беспорядочные электронные таблицы и получите качественные данные о кампании в своей аналитике.
Piwik PRO
piwik.pro
Анализируйте путь клиента на веб-сайтах и в приложениях. Аналитический пакет, ориентированный на конфиденциальность пользователей и безопасность данных — идеальная альтернатива Google Analytics.
Tealium
tealium.com
Tealium — американская компания со штаб-квартирой в США, основанная в 2008 году в Сан-Диего, штат Калифорния, которая продает корпоративное управление тегами, центр API, платформу данных клиентов с машинным обучением и продукты для управления данными.
Stape
stape.io
Настройка отслеживания на стороне сервера может оказаться сложной задачей. Начните прямо сейчас, воспользовавшись нашим комплексным набором услуг.
TAGLAB
taglab.net
TAGLAB is a specialized limited liability company that provides effective automation solutions to organization's personnel even without coding skills, helping them to govern their martech data & stack setups. TAGLAB is a marketing technology verification and automation suite that helps users audit ...
Monita
getmonita.io
Monita — это корпоративная платформа качества данных, упрощающая мониторинг и аудит тегов.
Ixkio
ixkio.com
Полнофункциональная платформа управления тегами NFC для стандартных и аутентификационных тегов NFC. Обеспечивает управление перенаправлением, прямой ответ и параметры API для гибкого и мощного контроля. Планы и возможности управления от десятков до сотен тысяч тегов. Включает поддержку QR-кода для к...
Crownpeak
crownpeak.com
Полностью доступная платформа цифрового опыта Crownpeak, основанная на искусственном интеллекте, ставит контент и коммерцию на передний план пути покупателя. Благодаря масштабируемому персонализированному контенту, коммерческому поиску на основе искусственного интеллекта, товарам и рекомендациям кли...
Apollo
apolloplatform.com
Apollo — это SaaS-продукт, который автоматизирует внедрение аналитики, позволяя организациям повысить рентабельность инвестиций в цифровую аналитику. Повысьте качество внедрения и производительность своей команды, чтобы вы могли сосредоточиться на использовании данных, которым доверяете, для приняти...
AnyTrack
anytrack.io
AnyTrack — это мощный инструмент, который мгновенно отслеживает и синхронизирует любой источник данных о конверсиях с вашими любимыми аналитическими платформами (Google Analytics, Facebook Conversion API, Google Ads API и другими). Объединяя данные о конверсиях в вашей маркетинговой экосистеме, AnyT...
Tag Inspector
taginspector.com
Tag Inspector — это платформа для аудита и мониторинга тегов, предназначенная для специалистов в области маркетинга, аналитики и управления. Если вы управляете крупным сайтом или мультибрендовым предприятием, обширная библиотека тегов Tag Inspector и набор функций аудита обеспечат беспрецедентную ув...
StackPile
stackpile.io
Stackpile позволяет за считанные секунды устанавливать приложения, теги и интеграции на ваш веб-сайт и отслеживать аналитику с помощью единого API.
DataTrue
datatrue.com
DataTrue — международный лидер в обеспечении корпоративного уровня для тегов, отслеживающих активность веб-сайтов. Наше управление развертыванием, аудит и упреждающий мониторинг помогают нашим клиентам управлять операциями с тегами и проверять качество собираемых ими данных. Это дает лидерам цифрово...
ObservePoint
observepoint.com
Веб-сайты сложны. Они необходимы для имиджа и роста вашей компании, а также для конфиденциальности и доверия ваших клиентов. Но на веб-сайтах так много динамических частей и страниц, что постоянно следить за ними практически невозможно. Платформа веб-управления ObservePoint автоматизирует сканирова...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — это платформа данных о клиентах без кода, которая помогает маркетологам электронной коммерции, SaaS, B2B и агентств отслеживать, идентифицировать, сегментировать, синхронизировать и анализировать данные своих клиентов. Платформа помогает маркетологам организовывать персонализирова...
Blue Triangle
bluetriangle.com
Каждый красный свет не один и тот же. И это не каждая возможность для бизнеса. Blue Triangle дает вам возможность унифицированного отслеживания технических, безопасности, бизнес- и маркетинговых ключевых показателей эффективности, таких как неработающие ссылки, отсутствие на складе, показатели отказ...
Tagmate
tagmate.app
Настройте теги маркетинга и аналитики с помощью нашей системы управления тегами со 100% точностью. Выполните внедрение и миграцию тегов GA4 с помощью Tagmate Tool.
JENTIS
jentis.com
JENTIS Tag Manager: отслеживание в соответствии с GDPR и 100% качество данных с помощью проверенных инструментов