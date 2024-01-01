Альтернативы - Comeen

Duome

duome.co

Duome — это интеллектуальная платформа планирования для гибридных рабочих групп, которая улучшает совместную работу и использование офиса за счет рекомендаций о том, где лучше всего выполнять текущую задачу, исходя из людей, с которыми вам нужно встретиться, и работы, которую необходимо выполнить.