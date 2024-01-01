CoLoop

CoLoop

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: coloop.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CoLoop в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

CoLoop: второй пилот с искусственным интеллектом, который сэкономит вам часы на качественном анализе. Погрузитесь глубже и раскройте скрытые темы с помощью ИИ. Подводите итоги, отвечайте на вопросы и пишите слайды в 10 раз быстрее, чем ваш научный сотрудник.

Веб-сайт: coloop.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CoLoop, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

orygo

orygo

orygo.ai

ContentIn

ContentIn

contentin.io

Boo.ai

Boo.ai

boo.ai

ContentBlock

ContentBlock

contentblock.ai

Elicit

Elicit

elicit.org

Hoppy Copy

Hoppy Copy

hoppycopy.co

genei

genei

genei.io

Wiz Write

Wiz Write

wizwrite.io

EmailMagic.AI

EmailMagic.AI

emailmagic.ai

Proddy.io

Proddy.io

proddy.io

Garson.io

Garson.io

garson.io

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности