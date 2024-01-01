Альтернативы - Collaboard
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
Miro
miro.com
Miro — это онлайн-платформа для совместной работы с доской, которая позволяет распределенным командам эффективно работать вместе: от мозгового штурма с использованием цифровых стикеров до планирования и управления гибкими рабочими процессами.
Jamboard
google.com
Jamboard — это система интерактивных досок, разработанная Google как часть Google Workspace, ранее известная как G Suite. Официально о нем было объявлено 25 октября 2016 года. Он оснащен 55-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 4K и совместимостью для совместной работы в Интернете благодаря крос...
Lucid
lucid.app
Lucid — единственный пакет для визуальной совместной работы, который дает командам возможность перейти от воображения будущего к его созданию.
MURAL
mural.co
Наша платформа и профессиональные услуги позволяют инновационным командам мыслить и визуально сотрудничать для решения важных проблем. Просто запишите все, что у вас на уме, на стикерах. Затем организуйте списки, блок-схемы, диаграммы, схемы, методы и рисунки, чтобы активизировать и согласовать свою...
Scrintal
scrintal.com
Как будто у Миро и Обсидиана родился ребенок. Организуйте и соедините свои атомарные заметки, используя метод Зеттелькастена. Смотрите все свои мысли в одном месте и легко делитесь ими.
Gliffy
gliffy.com
Создавайте UML-диаграммы, блок-схемы, каркасы и многое другое. Наше бесплатное программное обеспечение для создания диаграмм и онлайн-инструменты для создания диаграмм улучшают сотрудничество и общение.
Fibery
fibery.io
Бесконечно гибкое рабочее пространство для объединения всех процессов компании без использования кода. Создавайте пространства, соединяйте их вместе, приглашайте товарищей по команде и сделать что-нибудь крутое.
Padlet
padlet.com
Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои ...
Explain Everything
explaineverything.com
Преподавайте, представляйте, делайте зарисовки, записывайте видео и работайте вместе — и все это на доске «Объясните все». По сравнению с другими инструментами, «Объясните все» — это швейцарский армейский нож среди приложений для досок. Благодаря своей уникальной универсальности открываются новые во...
Creately
creately.com
Программное обеспечение для визуального рабочего пространства для совместной работы над мозговым штурмом, планированием, выполнением и анализом проектов. Совместная работа в режиме реального времени, бесконечный холст и мощные возможности построения диаграмм.
Weje
weje.io
Новый способ собирать, систематизировать и делиться чем угодно на виртуальных онлайн-досках с помощью бесплатной платформы для совместной работы.
Conceptboard
conceptboard.com
Бесконечный холст для всей вашей команды. Работайте вместе визуально с помощью онлайн-доски для совместной работы Conceptboard.
Magma
magma.com
Присоединяйтесь к сообществу из более чем 1 миллиона художников и студий, использующих Magma для мозгового штурма и выработки идей посредством цифровой живописи на общем холсте в режиме реального времени. Начните сеанс совместного рисования прямо в браузере, установка программного обеспечения не тре...
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Limnu
limnu.com
Limnu — лучшая онлайн-доска для совместной работы.
Ayoa
ayoa.com
Думайте иначе, добивайтесь большего. Ayoa — это комплексное приложение для создания интеллект-карт, доски и совместной работы, созданное для учета различий, повышения творческих способностей и достижения результатов.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — это онлайн-доска для совместной работы, которая объединяет различные инструменты для повышения эффективности команды и свободы воображения команды.
Cacoo
cacoo.com
Программное обеспечение онлайн-диаграмм для создания и безопасного обмена блок-схемами, каркасами, моделями UML, сетевыми диаграммами и многим другим. Более 2,5 миллионов пользователей. Начните с бесплатной учетной записи!
Switchboard
switchboard.app
Освободите место для большего количества совместных встреч. Используйте инструменты, которые вы уже используете, и работайте бок о бок со своей командой, клиентами и покупателями.
Aha!
aha.io
Войдите в свой Aha! Рабочее пространство. Еще нет аккаунта? Подпишитесь на бесплатную 30-дневную пробную версию программного обеспечения для дорожных карт №1 в мире.
Klaxoon
klaxoon.com
Уверенно проводите эффективные семинары. Удобная платформа, объединяющая команды для индивидуального и продуктивного проведения семинаров.
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ — это онлайн-доска, переосмысленная с учетом сегодняшних потребностей, предоставляющая бесконечные возможности для обмена информацией, презентаций и совместной работы в Интернете. Проводите встречи, мозговые штурмы, составляйте карты связей, делитесь документами, проводите презентации и онл...
Bluescape
bluescape.com
Воплотите свои встречи и видения в жизнь. Bluescape — это решение для встреч, где творческие идеи процветают, начиная с первых встреч и мозговых штурмов и заканчивая презентациями и обзорами.
Allo
allo.io
Встречайте свое первое удаленное рабочее место. В буквальном смысле поймите всех на одной волне. Попрощайтесь с утомительным текстовым общением. Попробуйте общение, развитое — более интерактивное, захватывающее и веселое. Новый способ сотрудничества с вашей командой. Доска, видеоконференции, докуме...
Stormboard
stormboard.com
Работайте лучше вместе. Используйте общее рабочее пространство Stormboard, чтобы генерировать больше идей, а затем расставлять приоритеты, систематизировать и уточнять эти идеи, чтобы сделать ваши встречи, мозговые штурмы и проекты более продуктивными и эффективными.
ezTalks
eztalks.com
ezTalks специализируется на предоставлении надежных решений для веб-конференций и видеоконференций. Он предлагает облачное и локальное программное обеспечение с мощными функциями, такими как HD-видео/аудиочат, обмен мгновенными сообщениями, совместное использование экрана, запись и виртуальная доска...
LiveWebinar
livewebinar.com
Самое современное программное обеспечение для вебинаров. Полностью настраиваемый и уникальный на рынке. Попробуйте передовую платформу для вебинаров, полностью адаптированную к вашему бизнесу.
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase — это онлайн-платформа для совместной работы, созданная консалтинговой компанией по инновациям Treehouse Innovation для облегчения и оптимизации процесса дизайнерского мышления и инноваций. Это помогает командам и организациям работать вместе для решения сложных проблем, разработки новых ...
Meahana
meahana.io
Meahana — это визуальный инструмент для совместной работы с более чем 30 типами действий, которые можно легко настроить для создания и проведения встреч и семинаров, чтобы ускорить согласование и улучшить процесс принятия решений.