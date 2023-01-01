Альтернативы - Colibri.ai
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
CallRail
callrail.com
Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.
Gong.io
gong.io
Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записывайте, расшифровывайте и ищите свои встречи! Автоматические заметки о собраниях для Zoom, GMeet, Teams, Webex и других.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
Chorus.ai
chorus.ai
Сделайте каждое взаимодействие важным. ИИ разговорного интеллекта Chorus привносит силу вашей истории в каждый разговор.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, который автоматически записывает видео, расшифровывает, обобщает и предоставляет ключевые идеи каждой встречи.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
Rewatch
rewatch.com
Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.
Symbl.ai
symbl.ai
Человеческий интеллект для предприятий. Понимание разговоров и генеративная технология искусственного интеллекта Symbl.ai раскрывают весь потенциал человеческих разговоров — для достижения ваших целей.
Balto
balto.ai
Платформа № 1 для контакт-центров, работающая в режиме реального времени на базе искусственного интеллекта. Агенты помощи говорят правильные вещи при каждом звонке.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.
Jiminny
jiminny.com
Увеличьте доход своей команды. Раскройте потенциал своего отдела продаж, чтобы увеличить доход с помощью анализа разговоров.
Kixie
kixie.com
Сверхнадежная, легко автоматизируемая система звонков и текстовых сообщений для отделов продаж, работающая с ведущими CRM, такими как HubSpot, Salesforce, Pipedrive и другими.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks предлагает облачное решение, которое позволяет маркетологам увеличивать свои доходы, уважая при этом выбор потребителей.
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. — публичная компания со штаб-квартирой в Сиэтле, основанная в 2003 году, в которой работает более 300 сотрудников. Marchex — компания, занимающаяся аналитикой звонков и разговоров в сфере B2B. Он специализируется на использовании искусственного интеллекта и машинного обучения для анали...
Traq.ai
traq.ai
В мире, где покупатели более информированы, чем когда-либо, заключение большего количества сделок зависит не столько от следования сценарию, сколько от понимания приоритетов и болевых точек вашего потенциального клиента. Благодаря записи звонков, транскрипции и анализу искусственного интеллекта плат...
Pathlight
pathlight.com
Воспользуйтесь мощью генеративного искусственного интеллекта. Анализируйте разговоры с клиентами и работу команды, чтобы выявить скрытые идеи, воспользоваться возможностями и снизить риски.
Wudpecker
wudpecker.io
Автоматические заметки о встречах. И многое другое. Получайте сводные данные, действия и аналитическую информацию о ваших собраниях с помощью простых подсказок.
Attention
attention.tech
Теперь, когда мы привлекли ваше внимание... наполните свою CRM искусственным интеллектом и увеличьте свои продажи. Внимание — это ваш полностью интегрированный голосовой помощник, работающий в режиме реального времени, для проверки значков продаж. Заключайте сделки, используя наши рекомендации в р...
Cordless
cordless.io
Разблокируйте свой голосовой контент. Современная телефония для служб поддержки клиентов. Преодоление разрыва между голосом и текстом.
Sybill
sybill.ai
Личный помощник для команд GTM После каждого звонка по продажам Сибилл составляет точное резюме и отправляет его в Slack + CRM. Напишет для вас черновик последующего письма. Фиксирует каждое слово и невербальную реакцию в отчете.
Aviso
aviso.com
Aviso — это AI Compass, который помогает командам по продажам и выходу на рынок заключать больше сделок, ускорять рост и находить свой доход верным.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — это первая видеоплатформа с поддержкой искусственного интеллекта и аналитики, созданная исключительно для удаленных продаж. Помимо традиционных потребностей отделов продаж в виде видеосовещаний, он автоматизирует рабочие процессы продаж для повышения производительности и использует ис...
CallSource
callsource.com
CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.
Gridspace
gridspace.com
Gridspace делает интерактивную помощь доступной, предоставляя пациентам, клиентам и предприятиям превосходные машины.
Meetric
meetric.com
Легко и эффективно записывайте, анализируйте и оптимизируйте встречи по продажам с помощью искусственного интеллекта для увеличения доходов и получения ценной информации. Просто подключайтесь к Teams, Zoom или Google Meet или поднимитесь на новый уровень, используя нашу платформу для встреч, созданн...
Knowtworthy
knowtworthy.com
Встречи — отстой. Но им это не обязательно. Knowworthy предоставляет функции повышения продуктивности совещаний, такие как обмен протоколами в режиме реального времени и совместное редактирование, чтобы помочь вам и вашей команде проводить эффективные собрания.
Convirza
convirza.com
Convirza — первая корпоративная платформа для отслеживания и оптимизации звонков. Чтобы удовлетворить растущий спрос на аналитику телефонных звонков, мы сочетаем традиционное отслеживание звонков с мощным анализом телефонных звонков. Convirza использует технологию распознавания речи и сложные алгори...
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io помогает командам разработчиков вырабатывать более здоровые привычки для встреч, начиная с ежедневных выступлений. — Подготовьте асинхронность для стендапа — Предоставляйте более точные обновления — Станьте более внимательными — Автоматические заметки отправляются в Slack — Возвращайте вр...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помощник для виртуальных встреч. Equal Time выходит за рамки транскрипции встреч и автоматизированных действий и помогает продвигать более инклюзивные встречи. Наша технология поможет вам услышать более тихие голоса и получить персональные рекомендации о том, как улучшить свое лидерс...
Voyc
voyc.ai
Voyc позволяет регулируемым фирмам проверять 100% взаимодействий контакт-центра с нашим программным обеспечением для анализа речи на базе искусственного интеллекта, помогая повысить операционную эффективность, улавливать жалобы, выявлять уязвимых клиентов и обеспечивать исключительное качество обслу...
Ender Turing
enderturing.com
Эндер Тьюринг определяет лучших специалистов по звонкам, чатам и видеоконференциям. Используйте его, чтобы предоставить каждому сотруднику лучшие практики лучших сотрудников для самообучения и наблюдения за ростом производительности. Эндер Тьюринг ведет ваши отделы продаж и обслуживания клиентов к у...
Capturi
en.capturi.com
Разговоры о создании ценности начинаются здесь. Будучи ведущей платформой для анализа разговоров в Скандинавии, Capturi преобразует разговоры с клиентами в конкретную и измеримую ценность с помощью искусственного интеллекта и передовых алгоритмов машинного обучения. Проанализировав более 30 миллионо...
Verint
verint.com
Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt — это программное обеспечение для управления вызовами в режиме реального времени, которое помогает вашей команде сделать все правильно с первого раза, обеспечивая соблюдение требований, снижая риски и направляя операторов при каждом вызове. Устраните неопределенность при звонках и дайте сво...
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI помогает контактным центрам повысить доходы и удержать клиентов благодаря аналитике, основанной на искусственном интеллекте. Enthu.AI обеспечивает 100% мониторинг разговоров с клиентами, автоматически выявляет важные взаимодействия и помогает командам по обеспечению качества повысить произв...
Zipteams
zipteams.com
Интеллектуальные конференц-залы, предназначенные для внутренних отделов продаж и отдела по работе с клиентами, которые предоставляют информацию о клиентах в реальном времени, аналитическую информацию и рекомендации, чтобы сделать встречи с клиентами более интересными и плодотворными.
Convin
convin.ai
Convin — это программное обеспечение контакт-центра на базе искусственного интеллекта, которое использует аналитику разговоров для записи, расшифровки и анализа разговоров с клиентами. Convin поддерживает омниканальные контакт-центры и проводит аудит качества звонков, чатов и электронной почты. Это ...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord помогает отделам продаж получить более подробную информацию о разговорах с клиентами, чтобы ускорить процесс заключения сделок и автоматизировать обучение. Найдите закономерности для ускорения потока сделок. Оценивайте отдельные звонки по продажам или анализируйте разговоры между командам...
Salesroom
salesroom.com
Испытайте мощь Salesroom, нашей платформы для видеоконференций на базе искусственного интеллекта. Salesroom не только отслеживает взаимодействие с покупателями, но и обучает лучшим практикам виртуального общения. Благодаря доступу к вашей базе знаний в режиме реального времени Salesroom предназначен...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — это командный центр RevOps, работающий на первом и единственном движке RevBI. Это ускоряет предоставление наиболее важной информации о доходах и упрощает внедрение процессов получения доходов. Благодаря RevBI BoostUp дает RevOps полный контроль над данными о доходах, чтобы они могли коо...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — это первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и собираем отзывы о продукте. Более того, мы поможем вам составить последующие эл...
Scratchpad
scratchpad.com
Отслеживайте изменения в своем конвейере и быстрее обновляйте Salesforce. Scratchpad — это современный интерфейс для представителей и руководителей, который делает управление воронкой продаж, проверку сделок, обучение и прогнозирование быстрым, простым и увлекательным занятием.
Fathom
fathom.video
Записывает, расшифровывает и выделяет лучшие моменты ваших звонков. Отправляет автоматически созданные заметки о вызовах в вашу CRM.
Avoma
avoma.com
Удвойте свой доход и производительность даже в период спада, не увеличивая вдвое бюджет. Благодаря универсальному помощнику для совещаний с искусственным интеллектом и решению для анализа доходов
Simpleem
simpleem.com
Всегда используйте искусственный эмоциональный интеллект (ИИИ). Используйте свое поведение и реагируйте правильно, чтобы превратить видеовстречи в сделки, используя данные анализа взаимодействия.
Modjo
modjo.ai
Платформа Modjo анализирует все ваши взаимодействия с клиентами и предоставляет вашим командам информацию, необходимую им для достижения своих амбиций.
Salesken
salesken.ai
Salesken предоставляет вам пошаговую визуализацию эффективности работы ваших торговых представителей по звонкам, чтобы вы могли улучшить взаимодействие с клиентами и заключить больше сделок.
Laxis
laxis.com
Извлекайте максимальную пользу из каждого разговора с клиентом Laxis AI Meeting Assistant расширяет возможности отделов по доходам, автоматически собирая и извлекая ключевую информацию о каждом взаимодействии с клиентом с минимальными усилиями.
EvaluAgent
evaluagent.com
Платформа обеспечения и улучшения качества для контакт-центров. С помощью EvaluAgent вы сможете оценивать каждый разговор по всем каналам, чтобы обучать, обучать и мотивировать своих агентов для обеспечения неизменно высокого качества обслуживания клиентов. Потому что мы это знаем… Каждый разговор...
Invoca
invoca.com
Войдите в систему, чтобы получить доступ к платформе оплаты за вызов Invoca. Рекламодатели создают кампании на основе звонков, а издатели получают больше комиссий за привлечение звонков.