Альтернативы - cognitive3D

CLDXR

cldxr.com

CLDXR — это облачная платформа расширенной реальности для управления активами и самостоятельной публикации, предназначенная для пользователей B2B. Он объединяет различные технологии AR/VR, такие как AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а также ARKit/ARCore для приложений Android и iOS, и упрощает ...