Альтернативы - cognitive3D
Trezi
trezi.com
Trezi — это иммерсивный VR-продукт для AEC-индустрии, позволяющий совместно работать над проектами из программного обеспечения для 3D-моделирования и архитектурного программного обеспечения в режиме реального времени.
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR — это ведущая иммерсивная облачная платформа для проверки проектов, управления презентациями для клиентов и совместной работы профессионалов, работающих в строительной отрасли. Благодаря прямой интеграции с ведущими программами, такими как Autodesk Revit, SketchUp, Enscape, Lumion и другим...
StellarX
stellarx.ai
Сотрудничество должно быть простым, понятным и эффективным. StellarX дает возможность бизнес-профессионалам из разных отраслей совершенствоваться с помощью захватывающего опыта с поддержкой искусственного интеллекта. Просто перетащите, возьмите и используйте, укажите и щелкните или установите и забу...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу,...
Viz4D
viz4d.com
Viz4D поможет вам создать высокопроизводительную веб-среду просмотра 3D-изображений, которая отлично работает на мобильных устройствах и в виртуальной реальности. Он предназначен для просмотра Archviz в реальном времени, 3D-конфигуратора продуктов и презентаций. Благодаря уникальному набору технолог...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh, платформа, предлагающая создание веб-контента без кода. Он подчеркивает доступность, простоту использования и возможности 3D-преобразования на основе искусственного интеллекта. Пользователи могут создавать захватывающий контент без программирования, используя надежную библиотеку 3D-ресурсов. ...
CLDXR
cldxr.com
CLDXR — это облачная платформа расширенной реальности для управления активами и самостоятельной публикации, предназначенная для пользователей B2B. Он объединяет различные технологии AR/VR, такие как AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а также ARKit/ARCore для приложений Android и iOS, и упрощает ...