Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Облачная предзаводская логистика и закупки электроники. Команды, занимающиеся инновационным оборудованием, используют Cofactr для масштабирования своего электронного оборудования от спецификации до производства, заменяя электронные таблицы и полки аналитикой и инфраструктурой по требованию.

Веб-сайт: cofactr.com

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