CodiumAI

CodiumAI

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Веб-сайт: codium.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Создание содержательных тестов для занятых разработчиков. С CodiumAI вы получаете нетривиальные тесты (и тривиальные!), предлагаемые прямо в вашей IDE, так что вы можете писать умный код, создавать большую ценность и сохранять уверенность при работе. Код, как вы это имели в виду.
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: codium.ai

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