Создание содержательных тестов для занятых разработчиков. С CodiumAI вы получаете нетривиальные тесты (и тривиальные!), предлагаемые прямо в вашей IDE, так что вы можете писать умный код, создавать большую ценность и сохранять уверенность при работе. Код, как вы это имели в виду.

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