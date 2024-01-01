Codio

Codio

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Веб-сайт: medicodio.com

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Medicio Inc находится в авангарде революции в индустрии медицинского кодирования с помощью нашего современного помощника по медицинскому кодированию на базе искусственного интеллекта CODIO. Наша инновационная технология помогает отдельным лицам и организациям повысить эффективность и доходы, одновременно сокращая количество ошибок, отказов в претензиях, времени выполнения работ и расходов в рабочих процессах медицинского кодирования. Автоматизируя рабочие процессы и ускоряя выбор кода, CODIO позволяет медицинским кодировщикам сократить время обработки кода и свести к минимуму ошибки при кодировании, тем самым повышая точность кода. Наша программная технология искусственного интеллекта и машинного обучения лежит в основе CODIO, который предлагает медицинские коды, считывая демографические данные пациентов из систем EHR и заметок/таблиц врача. С помощью CODIO мы можем оптимизировать эффективность рабочего процесса до 85 % и повысить производительность до 45 %. Мы предлагаем широкий спектр функций, включая функцию поиска кода CPT/ICD, подробные информационные панели, проверки редактирования NCCI, бесшовную интеграцию API и автоматический ввод платежей. CODIO — это идеальное решение для медицинских учреждений, компаний, занимающихся управлением циклом доходов, и медицинских программистов, стремящихся оптимизировать свои рабочие процессы кодирования и ускорить платежные циклы, одновременно снижая аудиторские риски с помощью передовых технологий и протоколов. Мы приглашаем вас запланировать демонстрацию с нашей командой, чтобы увидеть будущее медицинского кодирования с помощью CODIO.

Веб-сайт: medicodio.com

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