Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

CodeWP — это генератор кода искусственного интеллекта, созданный специально для WordPress. Он позволяет разработчикам генерировать фрагменты кода PHP, JavaScript, WooCommerce и WordPress с помощью подсказок на естественном языке. CodeWP стремится улучшить рабочие процессы разработки WordPress, устраняя утомительные поиски и методы проб и ошибок. Платформа постоянно изучает и совершенствует генерацию кода на основе реальных примеров WordPress.

Веб-сайт: codewp.ai

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