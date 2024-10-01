Альтернативы - CodeSignal
Coursera
coursera.org
Coursera — это всемирная платформа онлайн-обучения, основанная в 2012 году профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Нг и Дафной Коллер. Она предлагает массовые открытые онлайн-курсы (МООК), специализации, степени, профессиональные курсы и курсы магистратуры. Coursera сотрудничает с...
Indeed
indeed.com
Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, ведущая платформа онлайн-обучения, помогает организациям повысить вовлеченность учащихся и развить навыки, необходимые им сегодня и завтра. Благодаря более чем 16 000 курсов, которые преподают настоящие эксперты с сайта Lynda.com, и более 50 новых курсов, добавляемых каждую неделю...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык,...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — это платформа навыков разработчиков, которая помогает компаниям оценивать разработчиков программного обеспечения на основе навыков. Более 3000+ клиентов во всех отраслях, в том числе 5 из 8 ведущих коммерческих банков США, полагаются на автоматизированную оценку навыков HackerRank для о...
Skillshare
skillshare.com
Skillshare — это онлайн-сообщество обучения, базирующееся в США, которое предоставляет образовательные видеоролики. Курсы не аккредитованы и доступны только по платной подписке. Курсы в основном посвящены творческой работе и меньше курсов по бизнесу и предпринимательству. Большинство курсов ориенти...
Codecademy
codecademy.com
Изучите технические навыки, необходимые для желаемой работы. Являясь лидерами в области онлайн-образования и обучения программированию, мы обучили более 45 миллионов человек, используя проверенную учебную программу и интерактивную среду обучения. Начните с HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Data Sc...
DataCamp
datacamp.com
Что такое DataCamp для бизнеса? DataCamp — это идеальная платформа для изучения данных и искусственного интеллекта, совместной работы с использованием данных и набора готовых к работе талантов. DataCamp for Business предоставляет всей вашей организации жизненно важные данные и навыки искусственного ...
Hack The Box
hackthebox.com
Массивная хакерская площадка. Присоединяйтесь к динамично растущему хакерскому сообществу и поднимите свои навыки кибербезопасности на новый уровень благодаря самому увлекательному, игровому и практическому обучению!
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly отслеживает и фильтрует тенденции и достижения в области технологий, делясь мнениями экспертов-практиков через учебную платформу O’Reilly. Таким образом, вы получаете ответы, необходимые для решения сложных задач — от строки кода до изучения нового инструмента или технологии.
Udacity
udacity.com
Udacity, входящая в состав Accenture, является лидером рынка в области трансформации талантов, меняя жизни, бизнес и страны путем создания готовых к работе цифровых талантов. Устраните дефицит талантов в таких цифровых технологиях, как искусственный интеллект, обработка данных, машинное обучение, об...
Pluralsight
pluralsight.com
Что такое плюралсайт? По мере развития вашей отрасли и бизнес-модели вам необходимо решение для обучения, которое поможет вам внедрять ключевые инновации вовремя и в рамках бюджета. С помощью нашей платформы вы можете оценить технические возможности ваших команд, согласовать обучение с ключевыми биз...
Scrimba
scrimba.com
Scrimba — это платформа нового поколения, позволяющая программистам совершенствовать свои навыки. Фактически, мы полностью заново изобрели технологию скринкаста (мы называем это скримами), чтобы вы, как учащийся, могли напрямую взаимодействовать с кодом учителя - как по волшебству! Таким образом, вы...
Educative
educative.io
Повышайте свои навыки кодирования. Больше никакого пассивного обучения. Интерактивная среда в браузере позволяет вам быть вовлеченным и проверять свой прогресс по ходу дела.
SkillUp
simplilearn.com
SkillUp Online предлагает образовательные ресурсы, стратегии и решения, необходимые для подготовки вашей организации к росту в течение следующего десятилетия. Мы создаем полностью персонализированные и облачные образовательные учебные программы, включая планирование уроков, контент, развертывание и ...
Treehouse
teamtreehouse.com
Treehouse — это онлайн-школа технологий, которая предлагает курсы веб-дизайна, веб-разработки, разработки мобильных приложений и игр от начинающих до продвинутых, которые ведет команда опытных преподавателей. Его курсы предназначены для новичков, желающих освоить навыки программирования и начать кар...
Metaview
metaview.ai
Сделайте каждое интервью потрясающим. При масштабировании вашей команды невозможно обеспечить единообразие и высокое качество собеседований. Metaview предоставляет уникальные данные и аналитику, а также полезную обратную связь, которая помогает интервьюерам совершенствоваться. В результате кандидат...
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments — самая продвинутая платформа для оценки кодирования на рынке. Благодаря библиотеке вопросов по кодированию, содержащей более 22 000 вопросов, охватывающих более 1000 навыков и более 40 языков программирования, HackerEarth Assessments дает техническим рекрутерам и менеджерам ...
Mettl
mettl.com
Онлайн-оценка стала проще с Mercer | Виртуальные инструменты оценки талантов Mettl. Лучшая компания по удаленной оценке, которая проводит картографирование, управление и привлечение талантов организации и сотрудников — возьмите бесплатную демо-версию сегодня!
FutureLearn
futurelearn.com
Присоединяйтесь к миллионам людей, обучающихся на FutureLearn. Найдите онлайн-курсы и степени ведущих университетов или организаций и начните обучение онлайн уже сегодня.
Breezy HR
breezy.hr
Современный и простой комплексный продукт для подбора персонала, который понравится вам и вашей команде. Breezy оптимизирует весь процесс найма; давая вам больше времени для общения с кандидатами за счет автоматизации ручных задач, таких как объявления о вакансиях, реклама на досках объявлений, план...
HireVue
hirevue.com
HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...
CoderPad
coderpad.io
Были ли вы когда-нибудь на собеседовании, которое было неловким из-за того, что кандидат постоянно застревал? Такое происходит постоянно: программисту дают задачу на собеседовании и час на ее решение по телефону в текстовом редакторе или на доске. Они пробуют это сделать и пишут совершенно разумное ...
iMocha
imocha.io
iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...
Dataquest
dataquest.io
Повышайте квалификацию своей команды с помощью практических данных и курсов по искусственному интеллекту. Dataquest здесь, чтобы помочь вашей команде достичь своих целей в 10 раз быстрее. Наша учебная платформа предназначена для практического изучения данных и искусственного интеллекта с помощью упр...
Skillsoft
skillsoft.com
О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря S...
CodinGame
codingame.com
CodinGame — это обучающая платформа для программистов, где вы можете поиграть в самые актуальные темы программирования. Решайте игры, программируйте ботов с искусственным интеллектом, учитесь у своих коллег, получайте удовольствие.
Frontend Masters
frontendmasters.com
Frontend Masters — это ведущая онлайн-платформа, позволяющая веб-разработчикам совершенствовать и расширять свои навыки. Платформа предоставляет комплексную учебную программу, охватывающую темы от начинающих до продвинутых, стратегически разработанную для того, чтобы вооружить учащихся навыками, нео...
Codility
codility.com
Codility — партнер №1 для мировых предприятий, использующий оценку навыков для создания сильных инженерных команд. Наша платформа технической оценки и проведения собеседований поможет вам принимать обоснованные решения о найме, уменьшить предвзятость, сэкономить время на разработку и создать команду...
KodeKloud
kodekloud.com
СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТОМ DEVOPS С ПОМОЩЬЮ НАШЕЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДЕЛЕ. KodeKloud верит в подход обучения на практике. Мы считаем, что такой подход к обучению позволяет нашим студентам полностью раскрыть свой потенциал, что поможет им построить успешную карьеру DevOps.