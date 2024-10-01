Альтернативы - CoderPad

InterviewVector

interviewvector.com

Мы помогаем компаниям нанимать нужных специалистов в кратчайшие сроки, предоставляя набор продуктов и услуг. Наш флагманский продукт — «Интервью как услуга», при котором мы проводим технические интервью от имени компании. На данный момент мы провели более 70 тысяч собеседований для более чем 200 кли...