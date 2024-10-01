Альтернативы - CoderPad
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — это платформа навыков разработчиков, которая помогает компаниям оценивать разработчиков программного обеспечения на основе навыков. Более 3000+ клиентов во всех отраслях, в том числе 5 из 8 ведущих коммерческих банков США, полагаются на автоматизированную оценку навыков HackerRank для о...
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments — самая продвинутая платформа для оценки кодирования на рынке. Благодаря библиотеке вопросов по кодированию, содержащей более 22 000 вопросов, охватывающих более 1000 навыков и более 40 языков программирования, HackerEarth Assessments дает техническим рекрутерам и менеджерам ...
HireVue
hirevue.com
HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...
iMocha
imocha.io
iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal (ранее CodeFights) — это платформа оценки навыков, управляемая американской компанией BrainFights, Inc., чья миссия — выявлять, развивать и продвигать технические таланты. Компания CodeSignal, основанная в 2014 году со штаб-квартирой в Сан-Франциско, применяет игровую механику, которая пр...
Codility
codility.com
Codility — партнер №1 для мировых предприятий, использующий оценку навыков для создания сильных инженерных команд. Наша платформа технической оценки и проведения собеседований поможет вам принимать обоснованные решения о найме, уменьшить предвзятость, сэкономить время на разработку и создать команду...
TestGorilla
testgorilla.com
Вы нанимаете? Знаете ли вы, что лучших кандидатов можно определить с помощью оценки талантов? TestGorilla предоставляет вам лучшие инструменты для оценки навыков соискателей и быстрого принятия правильных решений о найме. Наша библиотека тестов навыков дает вам наилучшую прогностическую ценность и п...
Karat
karat.com
Karat — единственный комплексный партнер для организаций, стремящихся повысить качество, эффективность и справедливость при подборе технических специалистов. Предлагая инновационный подход «человек + технологии», компания Karat дополняет ваш процесс исключительными техническими собеседованиями, вед...
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кад...
TestDome
testdome.com
TestDome предлагает тесты рабочих навыков, которые помогают менеджерам быстрее нанять лучшего кандидата. Мы предлагаем тесты для широкого спектра отраслей, включая программирование, бухгалтерский учет, обслуживание клиентов, управление проектами и многое другое. - Наши более 1000 вопросов проверяют ...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быст...
Triplebyte
triplebyte.com
Резюме — ненадежный индикатор настоящих технических навыков. Используйте основанную на данных оценку Triplebyte, чтобы выявить квалифицированных кандидатов, прежде чем тратить время на технические проверки. Screen использует стандартизированные технические оценки Triplebyte, подкрепленные данными, д...
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace.ai от DPhi автоматизирует оценку навыков на рабочем месте, чтобы помочь быстрорастущим компаниям нанимать первоклассных опытных и свежих инженеров с высшим образованием и специалистов по обработке данных. Возможности платформы включают задачи кодирования и искусственного интеллекта, автом...
CodeInterview
codeinterview.io
CodeInterview позволяет брать интервью у разработчиков в онлайн-редакторе кода для совместной работы. С CodeInterview вы можете: - Нанимать разработчиков, которые могут оказать немедленное влияние - CodeInterview устраняет любые вопросы о технических навыках, поэтому вы можете сосредоточиться на кан...
Jobma
jobma.com
Jobma — это платформа для видеоинтервью с искусственным интеллектом, которой доверяют компании по всему миру. Он предлагает ряд инструментов для виртуальных собеседований, в том числе предварительно записанные односторонние видеоинтервью, автоматическое планирование собеседований, кодирование оценок...
The Hire Talent
wimbushassessments.biz
Ищете систему отслеживания кандидатов, которая практически нанимает вас? Найдите это с помощью RapidRecruit, системы отслеживания кандидатов, которая бесплатно собирает больше кандидатов, предлагает полностью настраиваемые рабочие процессы и управление кандидатами, при этом легко интегрируясь с ваши...
Sphere Engine
sphere-engine.com
Sphere Engine предоставляет «готовые» программные компоненты, которые позволяют техническим руководителям создавать экономичные, современные и масштабируемые решения для оценки кодирования и онлайн-среды разработки программного обеспечения. В отличие от других поставщиков, мы помогаем вам оптимизиро...
InterviewVector
interviewvector.com
Мы помогаем компаниям нанимать нужных специалистов в кратчайшие сроки, предоставляя набор продуктов и услуг. Наш флагманский продукт — «Интервью как услуга», при котором мы проводим технические интервью от имени компании. На данный момент мы провели более 70 тысяч собеседований для более чем 200 кли...
Canditech
canditech.io
Canditech дает специалистам по персоналу и менеджерам по найму возможность объективно оценивать как технические, так и социальные навыки, используя симуляцию работы, которая содержит различные типы вопросов: программирование, SQL, Excel, открытый текст и общение по электронной почте, презентации, ви...
Toggl Hire
toggl.com
Найм на основе навыков. Правильный талант. Лучшие команды. В Toggl Hire мы верим в навыки. Мы помогаем вам нанять подходящего человека для этой работы, помогая вам ответить на важные вопросы: «Является ли набор навыков этого человека лучшим для этой работы?
CodeScreen
codescreen.com
Определите лучших разработчиков с помощью реалистичных и асинхронных оценок. Что такое КодСкрин? CodeScreen — это платформа технической оценки. Какую проблему решает CodeScreen? В процессе найма обычно довольно сложно и отнимает много времени, чтобы оценить уровень технических навыков кандидата на о...
SkillRobo
skillrobo.com
SkillRobo — это программное обеспечение для тестирования и онлайн-оценки перед приемом на работу, которое позволяет создавать индивидуальные тесты для проверки кандидатов на основе определенных навыков и их найма. Это эффективно, легко настраивается и экономит время.
Geektastic
geektastic.com
Нам доверяют самые быстрорастущие компании мира, чтобы сократить время на найм на 50 %, и мы проводим процесс технической оценки за 24 часа, давая вам возможность быстро выявить лучших разработчиков. В отличие от других оценочных платформ, Geektastic проводит задачи Take Home Code Challenges и предо...
CodeSubmit
codesubmit.io
Принимайте более обоснованные решения о найме с помощью домашних задач по программированию. С помощью CodeSubmit вы идентифицируете отличных кандидатов, используя реальные задачи, а не головоломки. Оптимизируйте рабочий процесс подбора технических специалистов и наймите подходящего человека для этой...
DevSkills
devskills.co
DevSkills — это платформа для тестирования кодирования, предоставляющая инструменты для практической оценки разработчиков. Оцените своих кандидатов с помощью нашей библиотеки реальных тестов кодирования, размещенных на GitHub, запросите индивидуальный тест кодирования или загрузите свой собственный....
LuGo-Test
lugo-test.com
LuGo-Test предлагает услуги по программированию и тестированию технических навыков для оптимизации процесса набора и отбора персонала в вашей компании. Наш сервис защищает от использования ChatGPT и других средств искусственного интеллекта. Особенности: 1. Онлайн-конкурсы по программированию: исполь...
Coensio
coens.io
Платформа предварительной оценки помогает принимать решения на основе данных с помощью оценок на основе навыков. Coensio прост, быстр и удобен в использовании. Вы можете измерить навыки, связанные с работой, например программирование, и дать вам более быстрое представление о том, насколько кандидат ...
Alooba
alooba.com
Alooba — это платформа для оценки навыков работы с данными. Большие и малые компании полагаются на Alooba, чтобы легко, объективно и автоматически оценить навыки работы с данными своих кандидатов и команды. Благодаря более чем 3500 письменным вопросам, написанным экспертами, по более чем 50 различны...
Codeaid
codeaid.io
Codeaid помогает рекрутерам и компаниям нанимать лучших разработчиков программного обеспечения, тестируя их с помощью надежных повседневных проектов, которые демонстрируют их навыки на работе. Эта платформа позволит вам оценивать кандидатов, тестируя не только определенные языки или платформы, но та...
Byteboard
byteboard.dev
Byteboard изменил дизайн собеседований, чтобы сделать их более эффективными, действенными и справедливыми для всех. Собеседование Byteboard — это домашнее упражнение, во время которого кандидаты работают над техническим проектированием и программированием в рамках небольшого проекта. Материалы собес...