CodeNOW — это готовая к использованию платформа, которая помогает оптимизировать разработку программного обеспечения в различных облачных средах. Предоставляя комплексное сочетание предварительно настроенных инструментов с открытым исходным кодом, CodeNOW управляет всеми аспектами процесса разработки программного обеспечения. Это позволяет вашим командам разработчиков сосредоточиться на создании функциональных компонентов для вашего бизнеса, а не тратить время на управление и автоматизацию облачных инфраструктур. CodeNOW предоставляет надежные предустановленные роли и разрешения, которые помогают управлять вашими группами разработчиков, которые могут быть локальными или удаленными. У вас есть свобода развертывания на общедоступных облачных платформах или на собственных внутренних серверах с использованием таких платформ, как VMWare Tanzu или Azure Stack Hub. CodeNOW особенно подходит для программного обеспечения, построенного на микросервисной или событийно-управляемой архитектуре. Эти архитектуры позволяют независимым командам быстро выполнять итерации и приносить пользу вашему бизнесу. Вы можете использовать возможности Kubernetes без необходимости управлять его сложностями. CodeNOW позаботится об автоматизации облака, пока ваши разработчики сосредоточатся на кодировании. Наша команда экспертов поможет вам обновить кластеры Kubernetes в соответствии с потребностями вашего бизнеса. По сути, CodeNOW позволяет вам уверенно и эффективно масштабировать разработку программного обеспечения!

Веб-сайт: codenow.com

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