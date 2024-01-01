CodeCrafters

CodeCrafters

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: codecrafters.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CodeCrafters в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Практика написания сложного программного обеспечения. Воссоздать Redis, Git, SQLite — своими руками. Получите уверенность экспертного уровня, действуя и погружаясь глубже, учась у лучших в мире.

Веб-сайт: codecrafters.io

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