Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Codec в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Видео понимание для разработчиков. Codec создает SDK для понимания видео, поэтому разработчики могут легко создавать приложения, взаимодействующие с реальным миром.

Веб-сайт: codec.io

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