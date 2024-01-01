Codec

Codec

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Веб-сайт: codec.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Codec в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Видео понимание для разработчиков. Codec создает SDK для понимания видео, поэтому разработчики могут легко создавать приложения, взаимодействующие с реальным миром.

Веб-сайт: codec.io

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