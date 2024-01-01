Альтернативы - Cobalt
Tray.io
tray.io
Tray.io — самая продвинутая платформа интеграции для подключения инструментов, которые вы используете каждый день. Легко оптимизируйте процессы с помощью нашего визуального редактора рабочих процессов. Создавайте с помощью кликов или кода.
NexHealth
nexhealth.com
НексЗдоровье | Платформа №1 для пациентов. Привлекайте больше пациентов к использованию NexHealth для онлайн-записи, общения, цифровых форм и многого другого.
entri
entri.com
Entri — это API для пользовательских доменов. Мы упрощаем для вашего приложения подключение, защиту, продажу и поддержку пользовательских доменов.
Duffel
duffel.com
Мы предлагаем мощный API, который позволяет любому туристическому бизнесу искать, бронировать и продавать авиабилеты из сети ведущих авиакомпаний мира за считанные минуты, а не месяцы.
Merge
merge.dev
Унифицированный API Merge позволяет разработчикам выполнить интеграцию всего один раз и предоставить своим клиентам доступ к более чем 150 интеграциям HRIS, ATS, бухгалтерского учета, продажи билетов и CRM.
Aurinko.io
aurinko.io
Aurinko обеспечивает основные коммуникационные функции и предлагает готовую логику синхронизации CRM, а также готовые к интеграции надстройки Gmail и Outlook, позволяющие бизнес-платформам (CRM, ATS, PM, PRM, LMS) обеспечивать интеллектуальное управление взаимоотношениями. . *** Логика синхронизации...
Phyllo
getphyllo.com
Phyllo — это шлюз данных для доступа к данным создателей непосредственно с исходных платформ. Phyllo создает базовую инфраструктуру, которая подключается к каждой платформе создателей, поддерживает подачу данных в реальном времени в системы, которые эти платформы используют для управления данными со...
Yapily
yapily.com
Подключайтесь к тысячам банков в 19 странах за считанные минуты через открытый банковский API Yapily. Доступ к данным, обработка платежей и многое другое. Что вы построите? Поддержите инновационные продукты с помощью открытого банкинга. Подключитесь к открытой банковской платформе Yapily, чтобы пол...
Railz
railz.ai
Railz строит крупнейшую сеть финансовых данных для будущего финансов. Мы стремимся наладить связь между перспективными финансовыми учреждениями и компаниями и финансовыми данными их клиентов из малого и среднего бизнеса. Наше решение «Учетные данные как услуга»™ предлагает финансовым учреждениям и ф...
Pyas
pyas.io
Pyas — это API-решение для интеграции календаря для стартапов и индивидуальных разработчиков. Создайте функцию интеграции календаря за считанные минуты, а не месяцы. Легко интегрируется с Календарем Google и Microsoft Outlook. Интегрируйте Zoom и Google Meet для видеоконференций, используя единый AP...
Pinwheel
pinwheelapi.com
Pinwheel работает над созданием более справедливой финансовой системы, открывая доступ API к системам расчета заработной платы. Pinwheel предоставляет платформу, позволяющую потребителям подключать свой счет заработной платы к любому приложению. Создавая каналы, которые соединяют эти системы с банка...
Truv
truv.com
Самые безопасные и надежные подключения API к счетам заработной платы, которые позволяют проверять доходы и занятость, прямое переключение депозитов и многое другое.
StackOne
stackone.com
StackOne меняет способ, которым поставщики SaaS создают невероятные интеграции благодаря своему мощному предложению Unified API. С помощью StackOne компании могут легко подключаться к нескольким инструментам и источникам данных, создавая единое и масштабируемое решение для различных платформ и прило...
API2Cart
api2cart.com
API2Cart помогает интегрировать ваш сервис с несколькими корзинами покупок. Это один API, который работает одинаково на всех различных торговых платформах, поэтому, если ваши клиенты имеют свои магазины на разных платформах, вам не нужно создавать отдельные интеграции API для каждой из них одну за д...
Truto
truto.one
Truto.one позволяет компаниям предлагать своим клиентам интеграцию HRIS, ATS, CRM, службы поддержки, продажи билетов, платежных шлюзов, платформ подписки, бухгалтерского учета, электронной коммерции и электронной почты с помощью унифицированных API.
Unified.to
unified.to
«Один API для интеграции всего» — мы являемся унифицированной платформой разработчиков API для интеграции SaaS. На создание одного запроса на интеграцию клиента у команды разработчиков программного обеспечения могут уйти месяцы. С Unified.to вы можете запустить все интеграции, которые нужны вашим кл...
Codat
codat.io
Codat помогает банкам строить более глубокие связи с бизнес-клиентами. Мы предлагаем продукты, которые упрощают доступ, синхронизацию и интерпретацию данных из финансового программного обеспечения клиентов для конкретных случаев использования, таких как привлечение поставщиков к программам коммерчес...
Apideck
apideck.com
Apideck позволяет разработчикам создавать масштабные интеграции с помощью набора унифицированных API, охватывающих бухгалтерский учет, CRM, HRIS, ATS, хранилище файлов, управление проектами и электронную коммерцию. Экономия времени и затрат на техническое обслуживание, позволяющая инженерам сосредот...
Nylas
nylas.com
Сотни тысяч разработчиков по всему миру используют Nylas для увеличения скорости и беспрепятственного создания настраиваемой электронной почты и возможностей планирования с помощью современных API. Nylas — единственная платформа, которая предоставляет разработчикам универсальный доступ к поставщикам...
Alloy Automation
runalloy.com
Alloy — это встроенная платформа интеграции, используемая группами разработчиков и разработчиков продуктов для упрощения и ускорения всех аспектов разработки интеграции — от пользовательской настройки до инфраструктуры опроса.
Finch
tryfinch.com
API №1 для систем трудоустройства. Получите доступ к данным об организации, оплате и льготах из крупнейшей в отрасли сети поставщиков услуг HRIS и расчета заработной платы.
Terra
tryterra.co
API, который позволяет интегрироваться с носимыми устройствами, такими как Garmin, Fitbit, Apple, Google, Polar, Eight Sleep, Oura и другими, из одного источника.
Hotglue
hotglue.com
Упростите интеграцию SaaS с помощью встроенного iPaaS. Создавайте собственные интеграции с платформами, которые используют ваши клиенты, в 10 раз быстрее.
Integration Labs
integrationlabs.co
Унифицированный API для финансовых данных бизнеса. Integration Labs упрощает взаимодействие с финансовыми данными ваших бизнес-клиентов. Ведущие компании SaaS, платежных и финансовых услуг используют единый API для беспрепятственного получения и синхронизации данных на платформах бухгалтерского уч...
Kombo
kombo.dev
Пришло время перестать гнаться за интеграциями. Обеспечьте интеграцию, которую просят ваши клиенты, в кратчайшие сроки — используйте унифицированный API Kombo, чтобы разблокировать постоянно растущий набор интеграций HR и ATS.