Альтернативы - Coachello

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab — это новая платформа для достижения бизнес-результатов, которая помогает организациям сосредоточить внимание на том, что важно. Платформа обеспечивает прозрачность и ясность в отношении результатов, которых вы хотите достичь, а также имеет встроенные инструменты для повышения дисциплины,...