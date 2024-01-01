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Cable News Network Türk (известный как CNN Türk) — турецкий новостной канал платного телевидения, запущенный 11 октября 1999 года как местный филиал американского канала CNN. Он вещает исключительно на Турцию и принадлежит Demirören Group. Ее штаб-квартира находится в Стамбуле.

Веб-сайт: cnnturk.com

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