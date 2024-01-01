Альтернативы - cmBuilder.io
SketchUp
sketchup.com
SketchUp — это компьютерная программа для 3D-моделирования, предназначенная для широкого спектра приложений для рисования, таких как архитектура, дизайн интерьера, ландшафтная архитектура, гражданское и машиностроение, дизайн фильмов и видеоигр. Он доступен в виде веб-приложения SketchUp Free, беспл...
AutoCAD Web
autodesk.com
Автокад. В любом месте. Получите быстрый и в любое время доступ к чертежам САПР с помощью веб-приложения AutoCAD. AutoCAD — коммерческое программное обеспечение для автоматизированного проектирования и черчения. AutoCAD, разработанный и продаваемый компанией Autodesk, был впервые выпущен в декабре ...
Vectary
vectary.com
Создавайте интерактивные 3D-приложения, чтобы донести свои идеи. Встречайте Vectary, онлайн-платформу для создания и управления интерактивными 3D-проектами, которые вдохновляют, обучают и решают проблемы. Никаких загрузок, никакого кода — все в браузере.
Artflow
artflow.ai
А.И. совместное создание видео в вашем браузере. Выберите своего персонажа и сцену, напишите свой диалог и найдите идеальный голос. Пусть А.И. воплотите свою историю в жизнь.
KAEDIM
kaedim3d.com
Волшебным образом создавайте собственные 3D-модели за считанные минуты. Хватит тратить время на инструменты моделирования. Создавайте потрясающие 3D-изображения, используя только изображение.
Coohom
coohom.com
Программное обеспечение для 3D-рендеринга и визуализации продуктов с мощными функциями AR и VR, предназначенное для дизайна интерьера, домашнего декора, кухни и ванной, гостиничного бизнеса, освещения, благоустройства дома, реконструкции и строительства! Превратите розничную торговлю, производство и...
Ready Player Me
readyplayer.me
Создайте 3D-аватар в полный рост с селфи и используйте его в метавселенной. Интегрируйте нашу платформу аватаров в свое приложение или игру.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.
Modsy
modsy.com
Преобразите свое пространство с помощью онлайн-услуг Modsy по дизайну интерьера. Работайте с опытными дизайнерами интерьера. Неограниченное количество редакций. Начните сегодня.
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Cloud Services — единственная программа, которая может держать ваши файлы Vectorworks под рукой, используя три способа доступа к файлам со смартфона, планшета или компьютера.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на них, в контексте физической среды.
SelfCAD
selfcad.com
Проблема: программное обеспечение 3D профессионального уровня сложно освоить, а программное обеспечение начального уровня работает медленно и ограничено. И обоим им требуется несколько программ для выполнения работы по 3D-печати. Решение SelfCAD предлагает возможности профессионального уровня, легко...
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrume — это веб-программное обеспечение для 3D-моделирования (BIM) для архитекторов и дизайнеров. Проектировщики используют Snaptrume, чтобы быстрее создавать лучшие здания с помощью данных и автоматизации. В отличие от других инструментов проектирования, Snaptrume обеспечивает многопользователь...
TilesView
tilesview.ai
Tilesview — это программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое поможет клиентам создать идеальный дизайн для своих помещений. Он отображает трехмерное изображение любой комнаты с выбранными плитками. Он предлагает широкий выбор предварительных просмотров номеров в различных катег...
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX — это самая мощная бесплатная платформа для совместной работы в области 3D-дизайна, 100% онлайн. Сотрудничайте удаленно с коллегами над 3D-проектами и легко делитесь своей работой с клиентами. Создавайте возможности Web3D, AR и VR в мгновение ока, без единой строчки кода.
Imagine.io
imagine.io
Создавайте потрясающие визуальные эффекты с помощью 3D. Оживите свои продукты с помощью 3D. Все из вашего браузера. Imagine.io позволяет создавать изображения продуктов с высокой конверсией для вашего магазина, социальных сетей или где угодно.
TestFit
testfit.io
TestFit — это платформа технико-экономического обоснования недвижимости, которая упрощает планирование объекта для застройщиков, архитекторов и подрядчиков, которые хотят максимизировать потенциал объекта и быстрее заключать правильные сделки. TestFit берет на себя утомительные задачи, такие как под...
VREE Labs
vree.ai
В VREE Labs мы стремимся преобразовать среду электронной коммерции с помощью нашей генеративной 3D-технологии — плавного преобразования нескольких изображений со страницы вашего продукта в 3D-модели для AR/VR-коммерции путем разработки решений для 3D-моделирования на базе искусственного интеллекта и...
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab — это высокоэффективное приложение для 3D-скульптинга, оптимизированное для устройств виртуальной реальности. Программное обеспечение использует преимущества технологии VR для обеспечения захватывающего и интуитивно понятного интерфейса, который позволяет дизайнерам лепить в трехмерном прос...
Prontto
prontto.co
Prontto позволяет легко получить профессиональные проекты всего за 24 часа. Мы заменяем дорогие штатные команды и ненадежных фрилансеров форматом оплаты по мере использования. Получите все удобства за небольшую цену. Это полностью асинхронно, и вы можете приглашать неограниченное количество членов к...
Quixel
quixel.com
Quixel Suite — это самый простой в использовании набор инструментов для текстурирования на сегодняшний день, позволяющий значительно ускорить конвейер и традиционный рабочий процесс.
Sibe
sibe.io
Sibe — это облачная платформа для безопасного просмотра, обмена и получения отзывов о 3D-проектах. Его используют менеджеры продуктов и проектов, инженеры, дизайнеры, маркетологи, фрилансеры и клиенты; это единственный источник истины. С помощью Sibe пользователи могут взаимодействовать с моделями, ...
Imerso
imerso.com
Imerso AI анализирует качество и ход строительства непосредственно в соответствии с вашими планами строительства, поэтому ваши команды могут строить быстрее с меньшим риском.
Hypar
hypar.io
Hypar — первая в мире облачная платформа генеративного проектирования. Оказывая поддержку на каждом этапе реализации проекта, Hypar предоставляет мировой опыт в области строительства, чтобы создавать более качественные здания и помогать командам быстрее принимать лучшие решения.
StreamBIM
streambim.com
STREAMBIM BASIC ПОВЫСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, НО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФУНКЦИЙ.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio — это мощное, интуитивно понятное и простое в использовании программное обеспечение для спецификации FF&E, управления данными и закупок. Управляйте своим бюджетом, спецификациями, закупками, запасами и процессом управления данными о продуктах от начала до конца.
Higharc
higharc.com
Higharc была основана в 2018 году и базируется в Дареме, Северная Каролина. Higharc — это компания, занимающаяся технологиями жилищного строительства, ориентированная на преобразование процесса проектирования, продаж и строительства домов. В компании работает разнообразная команда экспертов в США, Ю...
Revizto
revizto.com
Revizto — это программное обеспечение для отслеживания проблем в сфере архитектуры, проектирования и строительства в режиме реального времени, ориентированное на сотрудничество и координацию проектов BIM. Revizto использует интеллект BIM и делает его доступным и полезным для всей проектной группы.
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR, входящая в состав The Wild, является ведущим брендом, предлагающим иммерсивный обзор дизайна и сотрудничество в виртуальной реальности. Флагманский продукт IrisVR, Prospect, используется командами BIM и VDC, проектными фирмами и инженерами, которые координируют 3D-модели и реализуют процессы...
Avataar
avataar.ai
Пространственные 3D-рассказы произвели революцию в сфере онлайн-покупок; 6 из 10 покупателей предпочитают покупать у ритейлеров, которые интегрируют 3D в свои цифровые магазины. Avataar предлагает эффективное, готовое к использованию решение для 3D-видео и интерактивной веб-прокрутки, специально раз...