Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Новая отраслевая стандартная платформа логистики на строительной площадке cmBuilder демократизирует 4D-логистику на строительной площадке с помощью быстрых и простых облачных рабочих процессов, мощных возможностей моделирования последовательности и беспрецедентной совместной работы в режиме реального времени.

Веб-сайт: cmbuilder.io

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