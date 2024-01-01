cmBuilder.io

cmBuilder.io

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Веб-сайт: cmbuilder.io

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Новая отраслевая стандартная платформа логистики на строительной площадке cmBuilder демократизирует 4D-логистику на строительной площадке с помощью быстрых и простых облачных рабочих процессов, мощных возможностей моделирования последовательности и беспрецедентной совместной работы в режиме реального времени.
Категории:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

Веб-сайт: cmbuilder.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением cmBuilder.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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