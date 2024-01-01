中国民生银行

中国民生银行

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Веб-сайт: cmbc.com.cn

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China Minsheng Bank — национальный коммерческий банк со штаб-квартирой в Пекине. Он предоставляет широкий спектр финансовых услуг индивидуальным клиентам, малым и микропредприятиям, корпоративным клиентам и отраслевым клиентам, охватывая различные области, такие как банковские карты, финансовый менеджмент, кредиты, трансграничное финансирование и онлайн-финансы. В 2023 году Minsheng Bank опубликовал свой годовой отчет и специальный отчет по ESG (экологическим, социальным и управленческим вопросам), в которых показаны условия работы банка и выполнение социальных обязательств. Недавно China Minsheng Bank получил множество наград и признаний, в том числе разрешение на открытие филиала в Лондоне и выдающиеся результаты в оценке эффективности целевой помощи со стороны центральных подразделений. Minsheng Bank активно занимается зеленым финансированием и технологическим финансированием, например, созданием «здания зеленого финансирования» и предоставлением кредитов на сокращение выбросов углекислого газа, что отражает экологическую и социальную ответственность банка. Minsheng Bank предоставляет клиентам многоканальные услуги, включая мобильный банкинг, WeChat-банкинг, телефонный банкинг и т. д., чтобы предоставить клиентам удобные финансовые услуги.

Веб-сайт: cmbc.com.cn

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