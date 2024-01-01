Альтернативы - Shortcut
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) — это собственный продукт для отслеживания проблем, разработанный Atlassian, который позволяет отслеживать ошибки и гибко управлять проектами.
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, функции непрерывной интеграции и конвейера развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное обеспече...
YouTrack
jetbrains.com
Инструмент управления проектами, который можно адаптировать к вашим процессам и помочь вам создавать отличные продукты. Отслеживайте проекты и задачи, используйте гибкие доски, планируйте спринты и релизы, храните базу знаний, работайте с отчетами и информационными панелями, создавайте рабочие проце...
Backlog
backlog.com
Backlog — это универсальное программное обеспечение для управления проектами для всей вашей команды. Отслеживание проблем, хостинг Git и контроль версий, а также Wiki.
Sentry
sentry.io
Sentry — это кроссплатформенный мониторинг приложений с упором на отчеты об ошибках.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne — это платформа для координации уязвимостей и поиска ошибок, которая связывает предприятия с тестировщиками на проникновение и исследователями кибербезопасности. Это была одна из первых компаний, наряду с Synack и Bugcrowd, которая приняла и использовала краудсорсинговых исследователей в о...
Linear
linear.app
Linear помогает оптимизировать программные проекты, спринты, задачи и отслеживание ошибок. Он создан для высокопроизводительных команд.
Wrike
wrike.com
Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.
Teamwork
teamwork.com
Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.
todo.vu
todo.vu
Посмотрите, чего вы можете достичь! Управление задачами, отслеживание времени и выставление счетов для фрилансеров, консультантов и команд.
Zoho BugTracker
zoho.com
Выпускайте отличное программное обеспечение с автоматическим отслеживанием ошибок. Простое, быстрое и масштабируемое программное обеспечение для отслеживания ошибок, которое поможет вам легко устранять ошибки и вовремя предоставлять отличные продукты.
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag — это программное обеспечение для мониторинга и составления отчетов об ошибках с лучшими в своем классе функциями для мобильных приложений. Наш инструмент предупреждает пользователей об ошибках, ошибках и многом другом. Бесплатная пробная версия!
Rollbar
rollbar.com
Rollbar предоставляет разработчикам инструменты отслеживания ошибок и отладки в реальном времени. Поддерживаются JavaScript, PHP, Ruby, Python, Node.js, Android, iOS, Apex и другие языки.
Marker.io
marker.io
Сообщения об ошибках не должны быть сложной задачей. Получайте отзывы клиентов и коллег о веб-сайте в свой любимый трекер ошибок, не сводя разработчиков с ума.
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
Assembla
assembla.com
Secure Git, разработка программного обеспечения и управление исходным кодом в облаке. Assembla — единственная в мире платформа с несколькими репозиториями, предлагающая Git, Perforce и NextGenSVN в облаке.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap помогает вашему бизнесу с помощью своей универсальной платформы обратной связи создавать более качественные и успешные продукты и услуги с помощью отзывов клиентов. Собирайте отзывы пользователей на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта. Попробуйте бесплатно.
DoneDone
donedone.com
Простой трекер проблем. Простое программное обеспечение для службы поддержки. Завершите работу. Отслеживание ошибок, управление задачами и поддержка клиентов — все в одном простом приложении, которое понравится вашей команде и клиентам.
Instabug
instabug.com
Instabug — компания-разработчик программного обеспечения, которая предоставляет отчеты об ошибках, мониторинг производительности приложений, отчеты о сбоях, чаты внутри приложений и опросы пользователей для мобильных приложений. Компания основана в 2014 году. По состоянию на сентябрь 2019 года Insta...
Raygun
raygun.com
Добавьте рентгеновское зрение в свой код Raygun дает вам мгновенную информацию о качестве и производительности ваших веб-приложений и мобильных приложений. Выявляйте, воспроизводите и устраняйте проблемы быстрее, чтобы обеспечить лучший опыт для ваших клиентов.
Ruttl
ruttl.com
ruttl — это бесплатный инструмент обратной связи для действующих веб-сайтов, такой же, как InVision, предназначенный для статических веб-сайтов. Вы можете получить отзывы от вашего клиента и информацию от вашей команды на действующем веб-сайте или по временной ссылке. Он дает вам возможность редакти...
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK объединяет наиболее важные инструменты для любого программного проекта. Отслеживание ошибок и проблем, исходный код в Git или Subversion и справочные материалы — все это легко сосуществует в среде, знакомой всей вашей команде.
Honeycomb
honeycomb.io
Найдите наиболее сложные проблемы вашего приложения. Решение Honeycomb для наблюдения показывает закономерности и отклонения от того, как пользователи взаимодействуют с вашим кодом в сложных и непредсказуемых средах.
BugHerd
bugherd.com
BugHerd — это инструмент визуального отслеживания ошибок на веб-сайте для веб-агентств, разработчиков и менеджеров по продуктам, который улучшает общение между командами.
Axosoft
axosoft.com
Гибкое управление проектами. Программный Scrum, отслеживание ошибок, служба поддержки и вики-программы для команд разработчиков.
JunoOne
juno.one
Работайте с juno.one! Повысьте эффективность работы, как никогда раньше. juno.one — это первоклассное ADLM-решение для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, компаний по доставке программного обеспечения и интеграторов программного обеспечения по всему миру. В течение 30-дневно...
Memfault
memfault.com
Облачная отладка и наблюдение за вашими устройствами Интернета вещей. Снижайте риски, быстрее поставляйте продукты и заблаговременно решайте проблемы, обновляя свои устройства на базе Android и MCU с помощью Memfault.
Dynatrace
dynatrace.com
Унифицированная наблюдаемость и безопасность Упростите сложность облака и внедряйте инновации быстрее и безопаснее с помощью единственной платформы аналитики и автоматизации, основанной на причинно-следственном искусственном интеллекте.