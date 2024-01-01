Альтернативы - Cloverpop
Fibery
fibery.io
Бесконечно гибкое рабочее пространство для объединения всех процессов компании без использования кода. Создавайте пространства, соединяйте их вместе, приглашайте товарищей по команде и сделать что-нибудь крутое.
Productboard
productboard.com
Клиентоориентированная платформа управления продуктами от Productboard. Ускоряйте инновации, создавайте продукты, которые приносят доход, и повышайте производительность.
Craft.io
craft.io
Craft.io — это инструмент управления продуктами, который позволяет менеджерам продуктов выполнять свою работу, включая сбор отзывов, планирование, принятие решений, составление дорожных карт и многое другое в одном специально созданном инструменте, который интегрируется с наиболее часто используемым...
airfocus
airfocus.com
airfocus предлагает современную модульную платформу управления проектами. Он предоставляет командам комплексное решение для управления своей стратегией и ее передачи, определения приоритетов в работе и решения правильных проблем. Разработанный с учетом гибкости, airfocus позволяет вам быстро настрои...
Powernoodle
powernoodle.com
Равноправие в сотрудничестве стало проще. Программное обеспечение Powernoodle для совместной работы и упрощения работы помогает асинхронно генерировать идеи, совместно принимать решения и сообщать планы действий. Создайте более инклюзивный способ совместной работы, который ориентирует вашу команду н...
Diligent Director
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
UserVoice
uservoice.com
Программное обеспечение для обратной связи с пользователями B2B, которое поможет вам слушать и направлять своих клиентов, расставлять приоритеты по важным функциям продукта и эффективно внедрять инновации.
Loomio
loomio.org
Устали от бесконечных цепочек электронных писем и длительных встреч, которые, кажется, никогда не приводят к групповому решению или результату? Вам нужен Loomio: платформа для совместной работы, которая меняет способы принятия решений, обсуждения идей и совместной работы групп в Интернете. Loomio — ...
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Nasdaq
nasdaq.com
Наша цель в Nasdaq — способствовать экономическому прогрессу для всех. Мы поддерживаем более сильную экономику, создаем более справедливые возможности и вносим свой вклад в более устойчивый мир, чтобы помочь нашим сообществам, клиентам, сотрудникам и людям любого происхождения полностью раскрыть сво...
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making — это онлайн-набор инструментов и процессов, помогающих отдельным лицам и группам принимать решения, расставлять приоритеты, анализировать соотношение цены и качества и понимать предпочтения заинтересованных сторон. Основанный на алгоритме PAPRIKA, 1000minds предназначен дл...
Runway Financial
runway.com
Финансовая платформа, которую вы не ненавидите. Runway — это современный и интуитивно понятный способ моделирования, планирования и согласования вашего бизнеса для всех членов вашей команды.
Howspace
howspace.com
Howspace — это универсальная платформа для проектирования и реализации преобразований. Howspace дает организациям возможность объединять своих сотрудников для обучения, сотрудничества и принятия решений, которые принесут результаты. Наша платформа направляет совместные путешествия, придает смысл шир...
Visyond
visyond.com
Превратите свой Excel в машину для анализа данных, которой сможет управлять каждый. Визуализируйте свои электронные таблицы в виде прогнозных информационных панелей, автоматизируйте финансовую отчетность и сотрудничайте в анализе «что, если» и рисков, одновременно защищая модель, конфиденциальные да...
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
Единственное корпоративное решение, помогающее лидерам улучшить согласованность, стратегию и производительность посредством масштабных обсуждений в реальном времени.