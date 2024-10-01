Альтернативы - CloudPay

Rivermate

rivermate.com

В Rivermate мы упрощаем для таких компаний, как ваша, наем сотрудников и управление ими по всему миру с помощью нашей услуги «Зарегистрированный работодатель» (EOR). Наша платформа упрощает глобальную занятость, решая сложные задачи, связанные с наймом в более чем 135 странах. Мы заботимся о местных...