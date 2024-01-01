Альтернативы - ClouDNS
Control D
controld.com
Control D — это настраиваемая платформа DNS-фильтрации и перенаправления трафика, которая использует протоколы Secure DNS, такие как DNS-over-HTTPS, DNS-over-TLS и DNS-over-QUIC, с поддержкой устаревшего DNS. - Блокировать вредоносные угрозы - Блокировать нежелательные типы контента по всей сети (ре...
DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
DNS Made Easy предлагает доступные услуги управления DNS, которые просты в управлении и невероятно быстры. Настройте за считанные минуты и наслаждайтесь самым быстрым и надежным управляемым DNS в отрасли.
StackPath
stackpath.com
StackPath — американский поставщик платформ периферийных вычислений со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Команду основателей возглавил Лэнс Кросби, который также стал сооснователем SoftLayer Technologies, приобретенной IBM в 2013 году.
Loopia
loopia.com
Loopia — крупнейший и ведущий хостинг-провайдер Швеции с 1999 года. Мы предлагаем простые, безопасные и надежные услуги с лучшей поддержкой на рынке.
MonoVM
monovm.com
Целью Monovm является предоставление платформы для реализации идей и присутствия бизнеса в Интернете. Воплотив это в жизнь для более чем 100 тысяч клиентов в течение 9 лет, мы разработали услуги, позволяющие каждому быть заметным в Интернете. Мы являемся универсальным поставщиком услуг веб-хостинга,...
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer стремится предложить надежные, безопасные и доступные хостинговые решения для профессионалов и предприятий. DomainRacer обладает следующими функциями и преимуществами: • Неограниченное дисковое пространство SSD для быстрой и бесперебойной работы ваших веб-сайтов и приложений. • Технологи...
WPMU DEV
wpmudev.com
Ваша универсальная платформа WordPress — оптимизируйте и управляйте несколькими сайтами WP с помощью наших отмеченных наградами плагинов, выделенного хостинга, мощных инструментов управления сайтами и 5-звездочной поддержки. С 2006 года WPMU DEV создает высококачественные решения WordPress, помогая...
TierPoint
tierpoint.com
В TierPoint мы встречаем наших клиентов на пути к цифровой и ИТ-трансформации, обеспечивая безопасность, независимость от облачных технологий и всегда находя решения для достижения бизнес-результатов. TierPoint опирается на комплексный портфель услуг: от общедоступных до частных и многопользовательс...