CloudLinux предлагает специализированную операционную систему, предназначенную для повышения безопасности, стабильности и производительности сред веб-хостинга на базе Linux. Он включает в себя такие продукты, как CloudLinux OS Shared, который изолирует каждого арендатора на общем сервере для повышения безопасности и распределения ресурсов, а также CloudLinux OS Solo, предназначенный для однопользовательских учетных записей. CloudLinux также предоставляет инструменты для автоматической оптимизации WordPress и расширенной поддержки жизненного цикла CentOS.

Веб-сайт: cloudlinux.com

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