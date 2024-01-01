Альтернативы - CloudJiffy

Replit

Replit

replit.com

Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

DigitalOcean, Inc. — американский поставщик облачной инфраструктуры со штаб-квартирой в Нью-Йорке и центрами обработки данных по всему миру. DigitalOcean предоставляет разработчикам облачные сервисы, которые помогают развертывать и масштабировать приложения, работающие одновременно на нескольких ком...

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify — это компания облачных вычислений из Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру доставки приложений...

Vercel

Vercel

vercel.com

Развертывайте веб-проекты, используя лучшие возможности интерфейсной разработки и высочайшую производительность для конечных пользователей.

Heroku

Heroku

heroku.com

Heroku — это облачная платформа как услуга (PaaS), поддерживающая несколько языков программирования. Heroku, одна из первых облачных платформ, находится в разработке с июня 2007 года, когда она поддерживала только язык программирования Ruby, но теперь поддерживает Java, Node.js, Scala, Clojure, Pyth...

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложност...

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

Gitpod оптимизирует рабочие процессы разработчиков, предоставляя готовые среды совместной разработки в вашем браузере на базе VS Code.

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

Размещайте, запускайте и кодируйте Python в облаке! Начните бесплатно. Наш базовый план предоставляет вам доступ к машинам с уже установленной полной средой Python. Вы можете разработать и разместить свой веб-сайт или любой другой код прямо из браузера без необходимости устанавливать программное об...

Glitch

Glitch

glitch.com

Простые, мощные и бесплатные инструменты для создания и использования миллионов приложений.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk — единственная панель управления веб-хостингом, которая вам когда-либо понадобится для создания, защиты и запуска веб-сайтов и приложений в облаке! Получите хостинговую платформу Plesk!

Render

Render

render.com

Render — это единое облако для создания и запуска всех ваших приложений и веб-сайтов с бесплатным SSL, глобальной CDN, частными сетями и автоматическим развертыванием из Git.

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

Откройте новые горизонты с помощью простейшей бессерверной платформы. Catalyst — это масштабируемая бессерверная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать решения мирового уровня без управления серверами.

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

Облачные вычисления IBM — это набор услуг облачных вычислений для бизнеса, предлагаемый компанией информационных технологий IBM. Начните строить немедленно, используя более 190 уникальных сервисов.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Войдите в панель управления MyKinsta и управляйте своими сайтами WordPress, размещенными в Kinsta.

Exotel

Exotel

exotel.com

Самая надежная компания облачных коммуникаций, предоставляющая лучшие в своем классе API для голосовой связи, сообщений и проверки пользователей. Решения включают маскирование номеров, IVRS, облачную АТС, виртуальные телефонные номера, программное обеспечение для вызовов, SMS и автоматизацию вызовов...

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Engine Yard — это частная платформа, расположенная в Сан-Франциско, Калифорния, предоставляющая услуги, ориентированная на развертывание и управление Ruby on Rails, PHP и Node.js.

Northflank

Northflank

northflank.com

Комплексная платформа для разработчиков для создания и масштабирования микросервисов, заданий и управляемых баз данных с мощным пользовательским интерфейсом, API и интерфейсом командной строки.

Koyeb

Koyeb

koyeb.com

Одна платформа, все ваши услуги. Единая платформа Koyeb позволяет сочетать любимые языки, платформы и технологии. Развертывайте любое приложение благодаря встроенной поддержке популярных языков и встроенному развертыванию контейнеров Docker. Запускайте быстродействующие веб-сервисы и функции, управл...

Aiven

Aiven

aiven.io

Полностью управляемая облачная платформа данных с открытым исходным кодом Aiven позволяет вам создавать конвейеры данных, о которых вы всегда мечтали, менее чем за 10 минут. На всех крупных облаках повсюду.

Timescale

Timescale

timescale.com

Облако Timescale. Мощь и надежность TimescaleDB и PostgreSQL, развернутых у выбранного вами поставщика облачных услуг, с более широким контролем над местом хранения ваших данных.

Modal

Modal

modal.com

Modal создает лучшую инфраструктуру для инженеров и специалистов по данным.

Back4App

Back4App

back4app.com

Храните и запрашивайте реляционные данные в облаке. Сделайте его доступным через GraphQL и REST с помощью масштабируемого бэкэнда с открытым исходным кодом.

Stormkit

Stormkit

stormkit.io

Полнофункциональные приложения Javascript. Развернуто в облаке. Легко запустите полнофункциональное приложение JavaScript за считанные минуты и сосредоточьте свое внимание на самом важном — на самом приложении. Используйте наш мощный набор инструментов для улучшения процесса разработки.

Hatch

Hatch

usehatchapp.com

Улучшите скорость отклика, увеличьте свой доход. Доказано, что платформа Hatch увеличивает доход благодаря одной простой концепции: более эффективное и действенное общение с потенциальными клиентами, потенциальными клиентами и клиентами.

mogenius

mogenius

mogenius.com

Разблокируйте самообслуживание разработчика Кубернетес за считанные минуты. mogenius — это внутренняя платформа разработчиков, которая абстрагирует облачные сложности и предоставляет разработчикам интуитивно понятный портал самообслуживания для развертывания и управления своим кодом в Kubernetes.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Облачные сервисы Red Hat® помогают командам сосредоточиться на наиболее важной для них работе — быстрой разработке, развертывании и развитии приложений, в то время как доверенные эксперты управляют инфраструктурой. Получите доступ к облачным предложениям с помощью Red Hat Hybrid Cloud Console — ваш...

Dagster

Dagster

dagster.io

От запроса на вытягивание до производства. Без особых усилий. Корпоративная платформа оркестрации, которая ставит на первое место опыт разработчиков, с полностью бессерверными или гибридными развертываниями, собственными ветвями и готовыми CI/CD.

Clever Cloud

Clever Cloud

clever-cloud.com

Clever Cloud помогает компаниям и ИТ-специалистам ускорить доставку программного обеспечения, сократить цикл обратной связи, сосредоточиться на своих основных целях и перестать беспокоиться о своей хостинговой инфраструктуре, предоставляя решение для обеспечения устойчивости приложений.

Ori

Ori

ori.co

Обучайте и делайте выводы об искусственном интеллекте в экономичном масштабе. Экземпляры графического процессора с оплатой по мере использования по требованию. Зарезервируйте тысячи выделенных блоков графических процессоров в облаке. Графические процессоры NVIDIA® H100 и A100 с тензорными ядрами.

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем...

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