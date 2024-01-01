Cloudanix

Cloudanix

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Веб-сайт: cloudanix.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Код для облачной платформы безопасности. Ваша многофункциональная платформа для предотвращения атак с использованием кода, изображений, облака, IAM и рабочих нагрузок. Получите единую панель управления вместо 5-6-точечных решений безопасности.

Веб-сайт: cloudanix.com

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