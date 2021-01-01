Альтернативы - Cloozo
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc. — американская компания по разработке программного обеспечения для обслуживания клиентов со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом ZEN и входят в индекс Russell 2000. Компания Zendesk, основанная в 2007 году в Копенг...
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Tidio
tidio.com
Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ предлагает лучшее программное обеспечение для поддержки клиентов в режиме реального времени для отслеживания веб-сайтов и посетителей. Отслеживайте, захватывайте и взаимодействуйте со своими клиентами. БЕСПЛАТНО для 2 пользователей. Попробуй сейчас!
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — это современное программное обеспечение для живого чата, созданное для команд, которые хотят улучшить общение с клиентами. ✓ Программное обеспечение Freshchat для живого чата от Freshworks.
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic позволяет вам очень легко создавать высокоэффективные статьи, целевые страницы, рекламные объявления, описания продуктов и многое другое за считанные секунды.
Smartsupp
smartsupp.com
Веб-сайт без чата похож на магазин без продавца. Начните разговор со своими посетителями и превратите их в счастливых клиентов.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
ChatBot
chatbot.com
Автоматизируйте обслуживание клиентов с помощью ChatBot и никогда не упускайте шанс продать или помочь своим клиентам. Создавайте собственных чат-ботов с нуля, никаких технических навыков не требуется!
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — это чат-бот для Twitch, YouTube и Trovo, который позволяет автоматизировать чат вашей прямой трансляции с помощью модерации и новых функций, позволяя вам тратить больше времени на развлечение своих зрителей.
Drift
drift.com
Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.
WATI
wati.io
Взаимодействие с клиентами в WhatsApp стало проще. Увеличьте продажи, поддержку и маркетинговые обсуждения с помощью самого популярного в мире приложения для обмена сообщениями.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — это простое в использовании программное обеспечение для совместной работы с общим почтовым ящиком и электронной почтой, позволяющее командам управлять учетными записями электронной почты группы, такими как help@, sales@ и т. д. Получите общий почтовый ящик для своей команды прямо сейчас!
Appy Pie
appypie.com
Нет платформы для разработки кода.
CustomGPT
customgpt.ai
Испытайте преимущества персонализированного искусственного интеллекта с помощью CustomGPT: получите уникальную информацию и решения с помощью искусственного интеллекта, обученного на вашем контенте
JivoChat
jivochat.com
Установите Live Chat на свой веб-сайт и превратите своих посетителей в платящих клиентов с помощью JivoChat. Простая настройка, 5 агентов бесплатно!
SiteGPT
sitegpt.ai
ChatGPT для каждого веб-сайта. Мгновенно отвечайте на вопросы посетителей с помощью персонализированного чат-бота, обученного работе с контентом вашего сайта.
Cody
meetcody.ai
Коди — ИИ, обученный вашему бизнесу.
Botpress
botpress.com
Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это рабочее пространство без кода, которое раскрывает возможности WhatsApp для масштабирования вашего бизнеса с помощью общего почтового ящика, чат-бота без кода WhatsApp, трансляций WhatsApp и многого другого.
Qualified
qualified.com
Qualified помогает компаниям быстрее создавать конвейер. Используйте свой самый ценный актив — свой веб-сайт — чтобы определить наиболее ценных посетителей, мгновенно начинать переговоры о продажах, планировать встречи, конвертировать исходящий и платный трафик и выявлять сигналы покупательского нам...
Engati
engati.com
Engati — лучшая бесплатная платформа для чат-ботов и живого чата с искусственным интеллектом без кода, позволяющая создавать чат-боты с искусственным интеллектом и участвовать в разговорах в режиме реального времени в WhatsApp, на веб-сайте, в Messenger и т. д.