Cloozo

Cloozo

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Веб-сайт: cloozo.com

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Cloozo — это платформа, которая позволяет пользователям легко создавать и настраивать собственных чат-ботов на базе ChatGPT для своих веб-сайтов. Некоторые ключевые особенности Cloozo включают в себя: * Интеллектуальные чат-боты: пользователи могут создавать чат-ботов, которые могут просматривать Интернет или использовать собственные наборы данных для общения с посетителями веб-сайта. * На основе вашей базы знаний: чат-ботов можно обучать, используя информацию с собственного веб-сайта пользователя или набора документов, что позволяет им говорить на языке бизнеса. * Помимо настройки: Cloozo предлагает широкий спектр визуальных опций, позволяющих сделать каждого чат-бота визуально отличным и соответствующим его индивидуальности. * Создано для агентств: Cloozo предназначен для малого и среднего бизнеса, а также агентств, которые хотят предлагать своим клиентам услуги чат-ботов. * Индивидуальные ключи OpenAI: каждый чат-бот может иметь свои собственные ключи OpenAI и сосновая шишка, что обеспечивает оптимальную скорость, производительность и безопасность. * Возможности монетизации: Cloozo позволяет агентствам получать более высокую прибыль за счет продажи индивидуальных чат-ботов своим клиентам.
Категории:
Utilities
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: cloozo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cloozo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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