Clipping Magic

Clipping Magic

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: clippingmagic.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Clipping Magic в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Удаление фона из изображения на 100% автоматически — Редактор Smart Clip — Обрезка, поворот, исправление цветов, добавление теней и отражений — бесплатно

Веб-сайт: clippingmagic.com

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