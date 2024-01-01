Clip.fm — это инструмент искусственного интеллекта, разработанный для подкастеров, который создает короткие видеоклипы для платформ социальных сетей, таких как YouTube Shorts, Instagram Reels и TikTok. Платформа помогает подкастерам тратить меньше времени на редактирование и платить лишь часть стоимости найма профессионального видеоредактора. Clip.fm автоматически расшифровывает предоставленный пользователем контент и находит лучшие части для вырезания. Клипы оптимизированы для коротких платформ и адаптированы к контенту пользователя. Платформа использует сочетание моделей искусственного интеллекта и эвристики для поиска частей пользовательского контента, которые хорошо работают в виде клипов. Clip.fm предоставляет различные варианты экспорта с функциями, которые позволяют пользователям настраивать внешний вид своих клипов, накладывать подписи, выбирать шрифты и цвета, размер для социальных сетей и ориентировать их в соответствии с их содержимым. Стартовый план предусматривает до 10 часов контента в месяц, при этом количество создаваемых клипов обычно варьируется от 50 до 100. Пока пользователи контролируют ситуацию, ИИ со временем учится, и можно вносить изменения в временные метки начала и окончания клипа. Кроме того, clip.fm планирует запустить партнерскую программу в первом квартале 2023 года, а компания поддерживает контент на английском языке и планирует добавить дополнительную языковую поддержку.

Веб-сайт: clip.fm

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