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Альтернативы - Cliently

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

Cloze

Cloze

cloze.com

Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell — это программный инструмент CRM для продаж, который повышает производительность, процессы и прозрачность конвейеров для отделов продаж. Устраните разногласия и продавайте больше.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Уникальное программное обеспечение CRM, которое помогает малому бизнесу сосредоточиться на продажах и увеличить их. На основе GTD и продаж Принципы нашего инструмента продаж включают в себя управление контактами и воронками продаж.

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Ведущая в категории платформа для обмена видеосообщениями, которую предпочитают команды, работающие с клиентами.

lemlist

lemlist

lemlist.com

Начинайте разговоры, получайте ответы. Персонализируйте холодные электронные письма, автоматизируйте последующие действия и взаимодействуйте с потенциальными клиентами по всем каналам. lemlist — это программное обеспечение для автоматизации продаж и холодной электронной почты в одном.

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware — это надстройка для Outlook и Gmail, которая дает специалистам по продажам все, что им нужно для поиска потенциальных клиентов, планирования встреч и контроля.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell — это удобная CRM-система для автоматизации продаж, которая помогает торговым представителям заключать больше сделок благодаря быстрой адаптации, мощным отчетам и 100 % бесплатной поддержке.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.

Mailshake

Mailshake

mailshake.com

Создайте график продаж с помощью электронной почты, телефона и социальных сетей всего за 5 минут. От $59 в месяц.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

В 3 раза больше встреч по продажам, а не вашего бюджета В платформе Outplay для взаимодействия с клиентами есть все, что вам нужно, чтобы сделать вашу команду продаж более эффективной — многоканальный охват, автоматизация исходящих продаж, отслеживание потенциальных клиентов, рынок поиска потенциал...

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

Работать лучше. Мы помогаем командам собрать все в одном месте, работать эффективнее, чтобы успевать больше, а также отслеживать и улучшать производительность.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.

Aloware

Aloware

aloware.com

Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.

Klenty

Klenty

klenty.com

Платформа для взаимодействия с клиентами, которая получает больше ответов и запланированных встреч. Используйте Klenty для проведения многоканальных продаж. Отправляйте персонализированные электронные письма и масштабируйте последующие действия с помощью звонков и задач LinkedIn.

Groove

Groove

groove.co

Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.

Uptics

Uptics

uptics.io

Универсальная платформа автоматизации продаж для удаленных и внутренних отделов продаж, позволяющая легко запускать исходящие кампании, привлекать входящих потенциальных клиентов, упаковывать потоки сделок и увеличивать выручку.

Growbots

Growbots

growbots.com

Используйте Growbots, чтобы полностью автоматизировать процесс исходящих продаж. Поиск и поддержка в одном месте. Мы интегрируемся с Salesforce и HubSpot.

Woodpecker

Woodpecker

woodpecker.co

Холодные электронные письма, которые начинают теплые деловые разговоры. Автоматизируйте электронную почту и последующие действия с помощью инструмента, адаптированного к вашим потребностям.

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

LiveSocial — это платформа для курирования контента и цифровой коммуникации, которая позволяет профессионалам финансовых услуг, продавцам, специалистам в области профессиональных услуг и другим людям уверенно и целенаправленно работать в социальных сетях и на других платформах цифровой коммуникации....

DripJobs

DripJobs

dripjobs.com

Отслеживайте задания, автоматизируйте последующие действия, отправляйте оценки и многое другое с помощью DripJobs CRM для специалистов по обслуживанию на дому

Kixie

Kixie

kixie.com

Сверхнадежная, легко автоматизируемая система звонков и текстовых сообщений для отделов продаж, работающая с ведущими CRM, такими как HubSpot, Salesforce, Pipedrive и другими.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Увеличьте свой доход и отношения. Salesmate предлагает простой, персонализированный и продуктивный опыт для вашего отдела продаж и клиентов.

Regie.ai

Regie.ai

regie.ai

Появилась полностью персонализированная программа продаж. Доставляйте актуальные рекламные сообщения за считанные секунды с помощью Regie.ai.

Interseller

Interseller

interseller.io

Interseller помогает рекрутерам находить кандидатов и вступать в контакт с ними, находя их электронную почту и отправляя последовательности электронных писем.

OneMob

OneMob

onemob.com

Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимани...

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel — это платформа для общения с клиентами, которая помогает компаниям продавать и поддерживать своих клиентов через WhatsApp и другие каналы социальных сообщений. Основные функции: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Чат-бот WhatsApp - Трансляции и массовые сообщ...

Upscale

Upscale

upscale.ai

Превратите потенциальных клиентов в доход Платформа взаимодействия с продавцами, которая помогает вашей команде продаж построить последовательную воронку продаж и быстрее достичь целей по доходам.

Breakcold

Breakcold

breakcold.com

Защитите доставляемость, автоматизируйте последующие действия и персонализируйте электронные письма в любом масштабе.

Recapped

Recapped

recapped.io

Заключайте сделки и привлекайте клиентов на 25 % быстрее. Мгновенно создавайте планы взаимных действий, которые помогут вам быстрее закрывать сделки, знать, что на самом деле происходит в сделке, и помогать своим сторонникам.

Clevenio

Clevenio

clevenio.com

Sales Engagement Platform Build a sales machine Clevenio helps you build relationships and get more sales with the help of multi-channel outreach, automated follow-ups and real time analytics. Get started Trusted by companies of all different sizes What our customers are saying about us Core feature...

Pitch.Link

Pitch.Link

pitch.link

B2B Selling is failing with a meagre 5% success rate. Buyers now control the value transaction process. The Pitch.Link saas platform enables Private, Secure Buyer Seller Communication, Conversation, Collaboration and Conversion. Interruption and Friction free on a single unique link.

FlowUp

FlowUp

flowup.com

FlowUp is a New age Omnichannel Automated Follow-up System powered by Voice and SMS that helps you upkeep your follow-ups and take your sales funnel to the next level. With FlowUp, you can craft your own outbound follow-up strategy and be in constant touch with your leads through a well-designed Inb...

Cooby

Cooby

cooby.co

Cooby Workspace is a sales enablement tool that gives Sales Leaders 100% visibility over their team's activities on WhatsApp, makes effortless CRM logging possible, and promotes data-driven activity tracking. With Workspace you get unlimited usage of Cooby Extension Pro for every seat, plus: Get 360...

MailRush

MailRush

mailrush.io

Cold Email Software with SMTP Service included. Shared IP and Dedicated IP options. Drag and Drop sequences for Email Follow-ups and Drip Campaigns. Email Deliverability KPIs (Senders Score tracking, Email Volume tracking, Feedback Loop tracking), Event Tracking (open rate, click rate, replies, etc)...

LeadPilot

LeadPilot

leadpilot.com

LeadPilot automates prospecting and outreach in one platform. Companies and key decision makers are found and contacted with personalized messages, so sales and marketing teams can spend their time elsewhere. Fill your pipeline and close more deals by focusing on quality leads. We use localized comp...

Angaza

Angaza

angaza.com

Angaza is a complete business solution for distributors of life-changing products like solar home systems, water pumps, and cookstoves. With Angaza, over 200 distributors have sold over 2 million devices to consumers, with the potential to unlock market access to the 1 billion off-grid and unbanked ...

Clickback

Clickback

clickback.com

Clickback is a B2B email lead generation software for accelerated growth. Our powerful solution lets marketers email their list of purchased or cold B2B contacts, turning them into warm, opted-in leads. Existing marketing automation and email-sending services won’t allow you to do this.

SalesBlink

SalesBlink

salesblink.io

SalesBlink is an all-in-one sales outreach platform with features to help you find leads, automate outreach sales sequences with ChatGPT, WarmUp Emails & get booked.

Ebsta

Ebsta

ebsta.com

Ebsta empowers thousands of companies to drive customer engagement at scale with a suite of customer intelligence & sales enablement tools for Salesforce. ✓ Unlock your company network ✓ Create personalised workflows and cadences ✓ Track engagement in real-time ✓ Score customer engagement and identi...

La Growth Machine

La Growth Machine

lagrowthmachine.com

Introducing La Growth Machine, the first multi-channel prospecting platform that allows you to engage in conversations with potential customers on LinkedIn, Email, and Twitter. With La Growth Machine, you can: - Import leads from LinkedIn or a CSV file to easily manage your prospecting efforts. - En...

PeopleLinx

PeopleLinx

peoplelinx.com

PeopleLinx is pioneering the way companies identify, engage and generate sales opportunities in the new digital selling world. We provide the full stack of solutions including multi-channel outreach automation, quality prospect data, AI powered messaging, go to market strategy, lead scoring and more...

Bloobirds

Bloobirds

bloobirds.com

Bloobirds — приложение Salesforce №1 для повышения продуктивности продаж. Bloobirds за три минуты превратит ваш Salesforce в потрясающее программное обеспечение для вашего отдела продаж. Путем полной интеграции звонилки, электронной почты и LinkedIn Bloobirds предлагает комплексный набор инструменто...

VanillaSoft

VanillaSoft

vanillasoft.com

VanillaSoft, самая успешная в отрасли платформа для вовлечения продаж, помогает командам по развитию продаж ежемесячно привлекать более 15 000 000 контактов. При использовании отдельно или в сочетании с существующими традиционными CRM-системами VanillaSoft позволяет торговым представителям реагирова...

Sellular

Sellular

sellular.com

Sellular — это платформа для вовлечения продаж, предназначенная для быстрорастущего и среднего бизнеса. Благодаря Sellular SDR и AE могут быстрее заключать больше сделок. Руководители могут быть спокойны, зная, что они собирают все необходимые для бизнеса данные в Salesforce CRM и получают полную пр...

LeadLoft

LeadLoft

leadloft.com

LeadLoft снабдит вашу команду всем необходимым. Будь то генеральные директора, директора или инвесторы, LeadLoft предоставит вам контактную информацию и свяжет вас с вами, чтобы вы могли закрыть сделку. Нужна чья-то контактная информация? Мы поняли тебя. Нужно их привлечь? Без проблем. Нужно отслежи...

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

PersistIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая автоматизирует поиск потенциальных клиентов, работу с электронной почтой, звонки, выполнение задач и продажи в социальных сетях. Тысячи отделов продаж используют PersistIQ, чтобы находить электронные письма потенциальных клиентов, отп...

SmartReach.io

SmartReach.io

smartreach.io

SmartReach.io — это программное обеспечение для работы с электронной почтой, позволяющее пользователям планировать и отправлять персонализированные электронные письма и последующие сообщения автоматически из своего почтового ящика, а также повышать частоту ответов. SmartReach.io синхронизирует данны...

Overloop

Overloop

overloop.com

Overloop — это многоканальная платформа для продаж. Сократите свой объем продаж с помощью сверхперсонализированных кампаний, сочетая холодные электронные письма, автоматизацию LinkedIn и телефонные звонки. Управляйте всей своей воронкой продаж, отслеживайте свои результаты и, в конечном итоге, заклю...

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