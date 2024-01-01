Альтернативы - Clevertone
elink.io
elink.io
Создавайте что угодно с помощью веб-ссылок. В elink есть все необходимое для сохранения закладок и создания веб-страниц, информационных бюллетеней по электронной почте, виджетов веб-сайтов RSS, социальных био-ссылок, социальных стен, автоматизированного контента и многого другого. Создавайте контент...
Short.io
short.io
Short.io — это программа сокращения URL-адресов с белой этикеткой, которая создает короткие ссылки на фирменных доменах. Сокращайте, настраивайте и делитесь фирменными URL-адресами со своей аудиторией.
Placer.ai
placer.ai
Принимайте более разумные решения в сфере недвижимости и заключайте больше сделок, используя данные Placer.ai о местоположении и пешеходном трафике.
GummySearch
gummysearch.com
Исследование аудитории Reddit у вас под рукой. Быстро выясните болевые точки вашего клиента, какие решения им нужны и за что они готовы платить.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops — это платформа вирусного и реферального маркетинга для запуска рейтинговых соревнований, лотерей, предварительных и реферальных программ.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д.
Revue
getrevue.co
Создайте лояльную аудиторию. Revue позволяет писателям и издателям легко рассылать редакционные информационные бюллетени и получать за это деньги.
Radio.co
radio.co
Хотите создать радиостанцию? Автоматизируйте свое расписание, ведите прямые трансляции и отслеживайте слушателей с помощью одной простой в использовании платформы. Добро пожаловать на Radio.co.
RocketLink
rocketlink.io
Добавьте пиксели ретаргетинга, собственный призыв к действию, собственные домены к любой ссылке, которой вы делитесь, настройте внешний вид миниатюры ссылки и перенацельте любого, кто нажал на нее.
ShareASale
shareasale.com
Станьте партнером ShareASale и станьте частью нашей надежной сети партнерского маркетинга. Наша сеть предоставляет маркетинговые решения для наших партнеров.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence — это сервис влиятельного маркетинга, который позволяет брендам и влиятельным лицам объединяться, сотрудничать и достигать своих целей.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — это бесплатное и неограниченное отслеживание электронной почты для Gmail и Google Workspace (G Suite) с уведомлениями на рабочем столе в реальном времени и WhatsApp, такими как двойные галочки (✓✓) в поле «Отправленные». Одиночная синяя галочка ✓ означает, что электронное письмо было от...
BrandBucket
brandbucket.com
Оригинальный рынок брендовых имен, предлагающий на выбор более 100 000 наименований компаний, подобранных экспертами. Получите соответствующий домен .com и логотип, а также бесплатную консультацию по брендингу от нашей команды.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer — это самый дешевый, быстрый и простой способ узнать, что на самом деле происходит в Интернете.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter предлагает понятный и простой способ письма для людей, которым не нужны расширенные отчеты или функции для бизнеса.
Chainfuel
chainfuel.com
С помощью мощного телеграмм-бота и веб-приложения Chainfuel вы можете автоматически защищать свою группу от спамеров и мошенников, отслеживать показатели группы, привлекать и удерживать своих пользователей всего несколькими щелчками мыши.
WANotifier
wanotifier.com
Ваши клиенты в WhatsApp. Обращайтесь к ним с помощью массовых сообщений WhatsApp, используя официальные API WhatsApp с дополнительной наценкой 0 % к стоимости официального API!
Eredom
eredom.com
Добро пожаловать в Эредом! Исследуйте незарегистрированные фирменные доменные имена компаний! Найдите доступные и брендированные доменные имена business .com!
GettHit.com
getthit.com
Увеличьте посещаемость вашего сайта с помощью исключительного генератора целевого трафика Getthit. Адаптируйте свои кампании к своим конкретным требованиям и с легкостью привлекайте тысячи посетителей. Раскройте весь потенциал своего веб-сайта, настроив кампании всего за несколько простых шагов. Ген...
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social — это новаторская платформа, призванная революционизировать способы разработки, утверждения и запуска цифровых маркетинговых кампаний. По своей сути Approved Social — это механизм совместной обратной связи и одобрения, который позволяет маркетинговым командам, агентствам и брендам оп...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — это пакет многоканальных переговоров на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами. Универсальная платформа SleekFlow обеспечивает плавное и персонализированное взаимодействие с клиентами по общедоступным каналам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram, чат и м...
SummarAIze
summaraize.com
10-кратное увеличение подкастов и видеоконтента за 10 минут. SummarAIze преобразует ваш контент из аудио и видео в привлекательные публикации в социальных сетях, контент электронной почты, резюме, цитаты и многое другое!
Socialbuzz
sociabuzz.com
Показывайте медиа и наши функции монетизации прямо на странице, не перенаправляя посетителей на другую страницу. Платформа экономики создателей в США. Медиа и монетизация.
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo — это инструмент для создания контента на базе искусственного интеллекта, который упрощает процесс создания высококачественного партнерского контента. Всего несколькими щелчками мыши вы можете создавать привлекательные обзоры продуктов, увлекательные обзоры и информативные сообщения в блогах,...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar — это система отслеживания покупателей в магазине, которая включает в себя видео- и видеокамерное отслеживание, сбор и интеграцию данных.
Chatwee
chatwee.com
Chatwee — это приложение для живого чата и обмена мгновенными сообщениями, ориентированное на: - онлайн-сообщества - виртуальные мероприятия - поставщиков поддержки психического здоровья - командное общение - торговлю в реальном времени - церковные службы - образовательные вебинары - потоковое видео...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Расширенное SaaS-приложение для поиска партнеров на основе искусственного интеллекта для управления издателями. Платформа предоставляет углубленный анализ веб-сайтов издателей, а также информацию и инструменты для привлечения партнеров. Машинное обучение на платформе гарантирует, что результаты стан...
Hidemyacc
hidemyacc.com
Браузер Multilogin Antidetect — создавайте неограниченное количество учетных записей с разными профилями на 01 устройстве вместо использования нескольких реальных устройств или виртуальных машин.
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ — это пакет оптимизации социальных сетей, который позволяет пользователю управлять Twitter, Instagram и Pinterest для увеличения влияния социальных сетей.
Capsulink
capsulink.com
Capsulink — это инструмент для сокращения URL-адресов, предназначенный для защиты пользователей от потери трафика, поврежденных внешних ссылок и упущенной прибыли.
Multiview
multiview.com
VisitorView — это программное обеспечение для веб-аналитики, которое сопоставляет IP-адреса компаний, посещающих ваш веб-сайт, с нашей базой данных, чтобы сообщить вам названия этих компаний и многое другое.
Echo AI
echoai.com
Воспользуйтесь мощью генеративного искусственного интеллекта. Анализируйте разговоры с клиентами и работу команды, чтобы выявить скрытые идеи, воспользоваться возможностями и снизить риски.
eKyte
ekyte.com
eKyte помогает командам цифрового маркетинга планировать и проводить онлайн-кампании, анализировать и оптимизировать результаты. Искусственный интеллект сделает все остальное.
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao — это маркетинговая платформа для устойчивых брендов, которая использует возможности моделей искусственного интеллекта, обученных на основе концепции устойчивого маркетинга. В настоящее время платформа обслуживает три (3) категории в области устойчивой моды, личной гигиены и продуктов питания....
redirection.io
redirection.io
redirection.io — ведущий инструмент перенаправления и SEO-оптимизации. При установке на веб-сайте redirection.io позволяет менеджерам по маркетингу или SEO анализировать проблемы с трафиком и настраивать правила перенаправления для исправления ошибок HTTP. Он также может помочь исправить метатеги HT...
RealMailers
realmailers.com
RealMailers — это инструмент прямой почтовой рассылки для агентов по недвижимости. Создавайте, таргетируйте и мгновенно отправляйте открытки, не покидая рабочего места. Бесплатный список адресов.
Link Looper
linklooper.com
Управление ссылками стало проще. Link Looper помогает вам управлять маркетинговыми ссылками и отслеживать их эффективность. Идеально подходит для всей маркетинговой команды, от менеджеров социальных сетей до специалистов по рекламе.
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero — это инструмент автоматизации маркетинга SaaS, который помогает маркетинговым агентствам/специалистам по цифровому маркетингу получить мгновенный доступ к рекламным аккаунтам и страницам своих клиентов в Facebook, Google, TikTok, LinkedIn и других сетях через ссылку, которой можно подел...
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro — это мощная платформа интернет-радио, которая может похвастаться интеллектуальной системой автоматизации, управлением диджеями и плавным переходом между потоковой передачей звука в реальном времени и запланированным контентом, помогая вам оставаться в эфире, независимо от того, представ...
Linkz.ai
linkz.ai
Автоматический предварительный просмотр расширенных ссылок при наведении курсора мыши, который удерживает посетителей на вашем сайте. Установите Linkz.ai на свой веб-сайт или блог за 2 минуты и мгновенно получайте автоматический предварительный просмотр ссылок при наведении курсора мыши. Предварител...
Carts Guru
carts.guru
Преследуйте каждого потенциального клиента, конвертируйте каждую продажу и быстро развивайте свой бизнес в сфере электронной коммерции с помощью передового программного обеспечения для автоматизации маркетинга, разработанного специально для электронных торговцев. Всего за несколько кликов вы можете ...
Noosh
noosh.com
Noosh помогает предприятиям реализовать планы действий в области контент-маркетинга, оптимизируя операции и обеспечивая сотрудничество с поставщиками. Продукты компании и партнеры по маркетинговым услугам управляют цифровыми и печатными активами, структурой затрат, бюджетами, закупками, проектами и ...
GetCurious
getcurious.io
GetCurious позволяет продуктовым компаниям проводить более глубокие исследования пользователей и быстрее. Продукт позволяет продуктовым группам собирать информацию с помощью видео, аудио и демонстрации экрана, пока участник использует целевой веб-сайт, приложение или прототип. Быстрый набор участник...
Brandintellé
brandintelle.com
Brandreward помогает корпоративным маркетинговым командам преодолеть разрыв между маркетинговыми операциями и результатами в режиме реального времени. Наша унифицированная автоматизация рабочих процессов для отделов маркетинга напрямую связана с симуляторами «что, если» на базе искусственного интелл...
Viloud
viloud.tv
Viloud — это самая простая онлайн-видеоплатформа для создания, потоковой передачи и монетизации собственных телеканалов в прямом эфире, линейных каналов и телеканалов по запросу. Его технология позволяет пользователям транслировать каналы через встроенный или сторонний проигрыватель для вашего веб-с...
Genius Link
geniuslink.com
Geniuslink — самый умный в мире инструмент для сокращения URL-адресов. Создавайте ссылки, которые динамически направляют пользователей в разные пункты назначения в зависимости от их устройств, операционных систем, стран и даже даты клика.
CallerReady
callerready.com
CallerReady — это платформа для маркетологов, желающих масштабировать свои кампании по звонкам. Торговая площадка с оплатой за звонок, автоматизация потенциальных вызовов и динамическое распределение вызовов
Bulk Email Checker
bulkemailchecker.com
Инструмент проверки электронной почты основан на SMTP и обеспечивает высочайшую точность и дополнительную полезную информацию для проверки любых адресов электронной почты. Введите адрес электронной почты и нажмите «Подтвердить», чтобы точно узнать, как работает инструмент проверки электронной почты....